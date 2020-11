VG-Peil-Logo Gikk 100.000 skritt - trolig med corona Magnus Waaler (27) visste ikke hva han gikk til - bokstavelig talt. Håvar Bremer Av Publisert 27. november, kl. 14:08 Magnus Waaler/YouTube Oslo-mannen hev seg på YouTube-challengen «100.000 skritt på under 24 timer» på søndag. Han sto opp klokken 4, og startet turen. 27-åringens ferd gikk fra Lambertseter til Holmenkollen, og også rundt i sentrumsgatene. På turen fikk han følge av blant annet foreldrene sine. Helt mørbanket var han tilbake i leiligheten søndag kveld. Bena verket, og kroppet skalv ukontrollert etter 86 km stort sett på asfalt.

Gikk 100.000 skritt - trolig med corona

Her har Waaler akkurat kommet tilbake til leiligheten.

– Da jeg var tilbake i leiligheten tok jeg en halvtime på teppet, og plutselig begynte jeg å riste. Jeg skalv og måtte legge meg i sengen, forteller Magnus Waaler. Han tenkte at han nok bare var utmattet.

Den påfølgende dagen hadde han problemer med å gå. Men han kom seg på butikken for å kjøpe sjokolade og pizza - med munnbind, forsikrer han.

Tirsdag skulle ta seg en kaffe og noe brødmat da han skvatt til.

Gikk på butikken

– Det smakte eller luktet ingenting. Jeg visste at dette var symptomer på corona, og bestilte en test som jeg tok tre timer senere.

Onsdag fikk han positivt resultat.

– Jeg har mest sannsynlig gått turen med corona uten å ha vært klar over det. Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg har ikke vært tett i nesen eller hatt noen forkjølelsessymptomer.

Waalers coronatest.

Han hadde filmet søndagens langtur og gikk gjennom opptakene.

– Jeg holdt god avstand hele veien. Men fikk mamma og pappa til å være med et stykke og også en annen som filmet. Så jeg har sagt fra til dem. Og så var jeg på Ullevålseter og spiste bolle.

Ikke preget

Foto: Magnus Waaler/YouTube

Waaler forteller at formen er god, men at føttene verker og at smak og lukt er borte.

– Jeg har ikke klart å se for meg hvor ekstremt dette er. Jeg kjenner absolutt ingen lukt eller smak. Det er veldig fascinerende.

Waaler har mistanke om at han ble smittet på arbeidsplassen i forkant av turen. Han tror likevel ikke sykdommen påvirket kroppen på den svært lange runden i Oslo.

– Jeg hadde pulsklokke og syntes jeg ble litt ekstra andpusten. Men jeg tenkte ikke mer over det.

- Hvis jeg var coronapositiv, noe som er sannsynlig, skal man vel ikke anstrenge seg så mye som jeg gjorde.

Les også: 20-åring gikk i 15 timer da Oslo stengte ned

Må hvile

Pulsklokken viser antall skritt og distanse på søndagens tur. Foto: Magnus Waaler

Nå håper han på rask bedring og at han unngår å bli preget fysisk av sykdommen. Hvis han skulle ha lyst på en ny tur må han være forsiktig.

I tillegg til å følge de nasjonale rådene om karantene, testing og smittesporing, anbefales det å drikke nok og ha et balansert kosthold i sykdomsperioden, skriver NHI.no.

Før man vurderer å gjenoppta trening, må man gjennomføre vanlig hverdagsaktivitet og kunne gå 500 meter på flat mark uten å bli utmattet eller kortpustet.