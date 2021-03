Innfører rødt nivå i skoler og barnehager i Oslo

Byrådet i Oslo strammer inn tiltakene for barn og unge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Situasjonen i Oslo er nå svært alvorlig. De muterte variantene har endret spillereglene. De grepene vi har tatt nå, som har virket gang på gang, ser ikke lenger ut til å fungere, sier byrådsleder Raymond Johansen under dagens pressekonferanse.

Byrådet reverserer derfor noen av lettelsene som barn og unge fikk i begynnelsen av februar.

– Vi ser nå at det er svært mange elever i karantene rundt i byen. På gult nivå har elevene veldig mange nærkontakter. Vi må få ned antallet nærkontakter kraftig i skolene, sier Johansen.

Dette er tiltakene som blir innført i Oslo fra i morgen, onsdag 10. mars:

Rødt nivå i grunnskoler og barnehager.

Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges. Fritidsaktiviteter for barn er lov utendørs med inntil 10 personer.

Fritidsklubber stenges.

Tiltakene varer frem til 25. mars.

De andre tiltakene som gjelder i hovedstaden blir videreført. Se hvilke tiltak som gjelder nå i VGs oversikt.

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenger, men det innføres økt avstand og elevene deles i mindre grupper. I barnehagene betyr rødt nivå kortere åpningstid og at barna er i mindre grupper.

Her kan du lese hva rødt nivå vil si i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler:

Hva innebærer rødt nivå? Barnehage: Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene og forsterket renhold

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Dele inn barna i mindre kohorter

Faste ansatte per kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for barn Barneskole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Del elever inn i mindre kohorter

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Ungdomsskole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Videregående skole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Strenge tiltak

Tirsdag 2. mars ble tiltakene i Oslo strammet kraftig inn.

Alle serveringssteder må holde stengt, med unntak for take away. Det ble innført rødt nivå på videregående skoler og voksenopplæring, og butikker måtte stenge med unntak av blant annet dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.

I tillegg ble organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådet, og folk ble bedt om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.

Tiltakene som ble innført 2. mars skulle vare til mandag 15. mars. Nå er tiltakene forlenget til påske.

– Hvis du takker nei til invitasjoner, og ikke inviterer folk hjem til deg, da bidrar du til at vi får slått ned smitten, sier Johansen.

les også Stovner - der smitten skjøt i været

283 nye coronatilfeller

Ifølge VGs oversikt er smittetrenden stigende i 53 norske kommuner, deriblant i Oslo.

Mandag ble det registrert 293 nye coronatilfeller i hovedstaden.

Det er 103 tilfeller flere enn snittet de foregående syv dagene, som er på 191, og er et av de høyeste tallene som er registrert siden pandemiens start.

– Vi er i den mest utfordrende delen av pandemien nå. Oslo har de høyeste dags- og ukestallene vi noen gang har sett i denne pandemien. Fra uke 6 til uke 9 har smitten økt med nesten 300 prosent, sier helsebyråd Robert Steen under dagens pressekonferanse.

Slik har smitteutviklingen vært i Oslo siden pandemien startet. VG henter tall fra MSIS, som registrerer smittede på folkeregistrert adresse. Kommunen melder antall smittede som bor/oppholder seg i kommunen, derfor kan MSIS-tallene avvike fra kommunens egne tall:

FHI: Har anbefalt rødt nivå

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sa til VG etter regjeringens pressekonferanse tidligere i dag at FHI har anbefalt rødt nivå på skoler og barnehager i bydeler med mye smitte.

– Vi har hatt daglige møter med Oslo om hva de gjør med skolene. Vi har gitt råd om at de skal gå over på rødt nivå i skoler og barnehager i de bydelene der det er høyest smitte. Så vet vi ikke om det er det de kommer til å ende opp med nå klokken 13 eller om de kommer til å gjøre det mer generelt. Vi har ikke noe i mot om de også gjør det mer generelt, men vi har hele tiden hatt en målsetting om å målrette tiltak noe mer for ikke å trette ut befolkningen, sa Camilla Stoltenberg i FHI til VG etter regjeringens pressekonferanse.