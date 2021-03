VURDERES: FHI har ikke konkludert, men vurderer å tilby AstraZeneca til personer over 65 år. Foto: FRED SCHEIBER / AFP

FHI åpner for å gi AstraZeneca til eldre

Folkehelseinstituttet vurderer nå å snu og tilby AstraZenecas vaksine også til de over 65 år.

– Vi vurderer det, og har ikke konkludert ennå. Vi prøver å lande det denne uken eller neste, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

AstraZeneca-vaksinen brukes ikke på eldre over 65 år på grunn av manglende dokumentasjon fra de kliniske studiene.

Grunnen er at data nå begynner å tikke inn fra steder der denne vaksinen er brukt på eldre i stort omfang. Der ser man at vaksinen har god beskyttelse, også på de eldre.

– Vi tenker at studien fra Skottland viser fine og optimistiske tall, men det er foreløpig bare en enkelt studie.

Snuoperasjonen vil gjøre at spesielt gruppen mellom 65–74 år kan få vaksinen tidligere fordi de slipper å vente på RNA-vaksinene.

– Hva får det å si for fremgangen av vaksineringen?

– Det vil få konsekvenser for når vi har vaksinert de mest utsatte risikogruppene, men jeg tror ikke det vil ha så mye å si for når vi kan lette på smitteverntiltak. Det blir neppe aktuelt å lette på generelle restriksjoner før alle i risikogruppene er vaksinert. Men det kan være lettelser for dem som blir vaksinert.

Også Danmark vurderer nå om de skal snu og tilby den til eldre.

AstraZeneca-vaksinen er i liten grad testet på personer over 65 år. Det gjør at flere land ikke har ønsket å vaksinere eldre med denne vaksinen.

Det er hvor god effekt vaksinen vil få hos de over 65 år det har blitt stilt spørsmål om, ikke om den har flere bivirkninger hos de eldre. Som regel får eldre svakere bivirkninger hvis det er en forskjell mellom aldersgrupper, fordi de har en svakere immunrespons.

Man vil få mer informasjon om effekten hos de eldre gruppene etter hvert som det kommer inn mer data fra nye studier.

Les mer om vaksinen og effekten hos eldre i denne saken.