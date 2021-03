Foto: Peter Dejong / AP

Demonstrasjon i Haag: Tusenvis protesterte før valget i Nederland

På tampen av det nederlandske parlamentsvalget, samlet protestanter seg mot regjeringen og den tøffe corona-nedstengingen i landet.

Av Sarah Brennsæter

Nederlandsk politi har finkjemmet Malieveld park med vannkanoner, hester og hunder, for å bryte opp en protest mot regjeringen og deres håndtering av corona-lockdown.

Dette skjer før tre dager med avstemning ved stortingsvalget.

Politiet tvitret i forkant av demonstrasjonen at antall demonstranter ikke måtte overstige 200 personer.

Allerede før start var maks-antallet nådd, og flere hundre mennesker strømmet til parken også etter politiets melding.

Dette førte til at politiet måtte evakuere stedet – som gikk hardt for seg.

– I forsøk på å jage oss bort, invaderte politibetjenter feltet med politibiler, hester og hunder. De var også voldelige, sier ikke-navngitte vitner til De Telegraaf.

De forteller om mennesker som ble lagt i bakken med makt, spyttet og tråkket på.

Demonstrantene selv hevder å ha vært rolige og fredelige, mens de lyttet til musikk og danset.

– Vi danset og hadde det gøy, helt til vi plutselig så en hel folkemengde av politi og vakter komme løpende over gressfeltet. Atmosfæren ble mørkere: Jeg ble redd politiet skulle skade meg, forklarer en kvinne til Telegraaf.

Hun forteller om tungt armert politi som «pløyde» seg gjennom parken.

Haag-politiet tvitret at de satte inn opprørsoffiserer for å bryte opp protesten etter at hundrevis av mennesker trosset gjentatte advarsler om å reise hjem.

Tidligere arresterte de en mann for å ha angrepet en offiser med en pinne. Et ukjent antall demonstranter ble arrestert da politiet brøt opp demonstrasjonen.

En AP-fotograf så en politihund bite en mann som ble arrestert grunnet demonstrasjonen, melder AP.

Demonstrantene vedkjente at de var to-tre tusen mennesker til stede i Haag:

– Ja, det er mer enn tillatt, men vi trenger sivil ulydighet, sa en talsperson til Omroep West. Ifølge ham handler det ikke om å holde virusutbruddet under kontroll, men å holde folket under kontroll.

De siste ukene har det vært en del demonstrasjoner i Amsterdam, og opprørspolitiet har blitt kalt inn gjentatte ganger for å fjerne demonstranter som nekter å dra, melder AP.

Demonstrasjonene er et svar til regjeringen for deres håndtering av coronakrisen: Alle barer, kafeer, restauranter og museer har vært stengt siden midten av oktober.

Til tross for nedstengingen har smittetallet forblitt høyt.