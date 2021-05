BLIR LØSLATT: Viggo Kristiansen har sonet snart 21 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Nå vil statsadvokatene i Oslo løslate ham. Foto: Fridtjof Nygaard

Slik blir Viggo Kristiansens (42) nye liv

Den drapsdømte 42-åringen vil bosette seg i Agder, tilbringe tid med familien og skaffe seg en jobb.

Statsadvokatene i Oslo har mandag bedt om at Viggo Kristiansen skal løslates, og de kommer ikke til å be om at forvaringen forlenges.

Selv om det er grunn til å anta at Kristiansen vil bli løslatt innen svært kort tid, vil han uansett bli løslatt ved fengselsstraffens utløp i september, har statsadvokat Andreas Schei bekreftet til VG.

Så snart det blir klart nøyaktig når Viggo Kristiansen kan gå ut dørene fra Ila fengsel i Bærum, vil hans far Svein Kristiansen kjøre veien fra Kristiansand til fengselet for å hente ham.

Høyesterett vil behandle spørsmålet om løslatelse tidligst førstkommende onsdag, den 2. juni.

Svein Kristiansen har kjørt den samme strekningen hver tredje uke i snart 21 år for å besøke den drapsdømte sønnen. Deretter vil møter med familie og venner være sentralt, ifølge Sjødin.

– Når man har vært inne i 21 år ufrivillig så er det et veldig stort savn å treffe igjen venner og familie og reise rundt. Dette blir en nydelig sommer for Viggo. Det er det ikke tvil om, sier han.

FORSVARER: Arvid Sjødin forsvarer Viggo Kristiansen. Foto: Marie von Krogh

Viggo Kristiansen har snart sonet 21 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger.

De etterlatte familiene til Stine Sofie og Lena ber nå om politibeskyttelse i form av kontaktforbud, bekrefter deres bistandsadvokat Håkon Brækhus.

– Det er selve løslatelsen man synes er uheldig, det er mer allmennheten og barns trygghet man er bekymret for enn sin egen. Men det sier seg jo også selv at det ville være svært ubehagelig å bli oppsøkt, sier han til VG.

Vil tilbringe tid hos foreldrene først

I en rapport som er avgitt fra to rettspsykiatriske sakkyndige i mars i år, kommer det frem at det fremstår som om Kristiansen har få planer for fremtiden.

– Når det tematiseres, gir han i hovedsak uttrykk for at han skal klare seg på egen hånd, heter det i rapporten.

Det nærmeste de kommer til konkrete planer, er at han ønsker å bosette seg på innlandet i Agder, i nærheten av foreldrene, skriver de sakkyndige. Ifølge rapporten har Kristiansen noen vage planer dersom han blir frifunnet:

Han skal først være i ro en tid, han kan bo hos foreldrene inntil han forhåpentligvis klarer å skaffe seg egen bolig og en jobb, og han er ikke avhengig av å bo i Kristiansand.

Antar han vil ha behov for mye bistand

42-åringen ønsker ifølge de sakkyndige ikke å ha kontakt med organisasjoner som Way Back, som er en ideell stiftelse som jobber for innsattes tilbakeføring til samfunnet.

Han ønsker heller ikke å ha kontakt med noen av dem han har sonet sammen med på Ila.

De sakkyndige mener at en gradvis utslusing til samfunnet er det beste for Kristiansen, slik at han kan tilpasse seg gradvis samtidig som han har et sikkerhetsnett rundt seg. Ifølge rapporten har Kristiansen mangelfull kunnskap om samfunnet etter å ha tilbrakt hele sitt voksne liv i fengsel.

– Han antas derfra å være i behov for relativt mye bistand. Selv har han en holdning av at han ikke er i behov for hjelp, og at han kan det som trengs selv.

Aldri hatt smarttelefon

Mikkel Tronsrud i Kristiansens støttegruppe understreker overfor VG at Kriminalomsorgen i Norge tross alt er utformet for at folk skal kunne leve et liv utenfor murene etterpå og komme seg tilbake til samfunnet.

– Fordi Viggo mener han ikke er skyldig i Baneheia-saken, har det vært en kollisjon med det opplegget som lå der. Han har likevel jobbet hele veien, og får gode skussmål fra arbeidsstedene sine i fengsel. I løpet av soningen har han blant annet tatt fagbrev både som tømrer og i sveisefaget, sier Tronsrud.

STØTTESPILLER: Mikkel Tronsrud er en del av Viggo Kristiansens støttegruppe. Foto: Heiko Junge, NTB

Han presiserer samtidig at tiden på ingen måte har stått stille for Kristiansen de siste 21 årene.

– Viggo lever ikke i et vakuum. Han lever jo i kontakt med folk – og kjenner til både smarttelefoner og internett, men samtidig er det mye han ikke har fått prøvd seg på, sier Tronsrud.

Han viser til at Kristiansen eksempelvis verken har hatt egen PC eller egen smarttelefon – og kun har vært på internett under svært kontrollerte forhold.

– Det er klart det er mye som skal på plass – men han har gode støttespillere, og han har en god psykolog han skal fortsette å ha kontakt med.

Bankkort, nye veier og «en prosess»

– For en omveltning.

Det sier Bjørn Olav Jahr, forfatter av boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet». Han har gjentatte ganger besøkt Kristiansen på Ila, og hadde kontakt med ham senest for halvannen uke siden.

– Når du skal ut av fengsel etter 21 år, hvordan blir den første tiden?

– Det er jo en prosess. Han har fortalt at den første gangen han var hjemme i Kristiansand, for første gang på 18 år, var veien ny siden sist. Han hadde minner om at den gikk gjennom Holmestrand, sier Jahr.

Siden den gang har han hatt permisjon flere ganger.

FORFATTER: Bjørn Olav Jahr kjenner Kristiansen godt fra sine samtaler med ham. Bildet er fra boklanseringen «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» i 2017. Foto: Lise Skogstad, VG

– Praktisk orientert

E18-erindringen blir bare ett eksempel av det som trolig er mange ting som har forandret seg siden sist Kristiansen var en fri mann. Forfatteren forteller eksempelvis også at 42-åringen sendte sitt livs første e-post den gangen han var på permisjon hjemme for første gang etter 18 års soning.

– Da begynte han også å google seg selv, men det skulle han ikke gjort, sa han. På Ila har han brukt PC og spesielt et tegneprogram for å tegne bygninger – men internett, det er han ikke så kjent med. Jeg tror ikke han har tatt bussen på 21 år. Han må skaffe bankkort. Det er mange sånne ting.

– Men Viggo er veldig praktisk orientert, og da går det an. Dessuten har han ikke dårlig tid.

De to har snakket sammen om 42-åringens ønsker for fremtiden.

– Det er vanskelig å ha store fremtidsplaner når du sitter på forvaring. Han har sagt det, at du kan ha store planer om fremtiden, familie og jobb – men det er vanskelig å tillate seg å drømme om det når du sitter inne på Ila. Men han kunne gjerne tenke seg å jobbe med hyttebygging, for eksempel, det har han sagt, sier Jahr.