BLE SMITTET: Erlend Ness fra Trondheim skulle til toppen av Mount Everest, men havnet i stedet på isolat i Katmandu. Foto: Privat / Monika Deupala, Reuters

Trosset reiseråd – fikk corona på vei opp Mount Everest

Erlend Ness var i Nepal for å bestige verdens høyeste fjell – så testet han positivt for corona. – Planen var å dra raskt opp i fjellet for å være sikker på ikke å bli smittet av corona.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Den norske klatreren fra Trondheim opplyser at han nå er utskrevet fra sykehuset i hovedstaden Katmandu.

– Jeg er skrevet ut fra sykehuset og er virusfri. De skannet lungene mine og tok blodprøver i dag, og jeg er i fin form, sier han til VG søndag.

Ness trodde først det var høydesyke da han ble dårlig ved en basecamp 5400 meter over havet 10. april. Mount Everest rager 8849 meter over havet.

Men det skulle vise seg at han var smittet av coronaviruset.

Ifølge Sky News er han den første personen til å teste positivt for covid-19 på Mount Everests baseleir.

Ble fløyet ned

Den mislykkede ekspedisjonen har også blitt omtalt i flere internasjonale medier, blant andre Fox News, Al Jazeera og BBC.

– Etter ti år med bestigning av høye fjell verden rundt uten høydesyke, ikke engang hodepine, ble jeg veldig syk på vei opp til Everest Basecamp. Etter tre dager der oppe med medisinering og oksygentilførsel ble jeg fløyet i helikopter ned til Katmandu i dag og ligger nå på sykehus, opplyste Ness da han ble innlagt i midten av april.

Etter at han ble friskmeldt, vurderte han et nytt forsøk på Mount Everest. Men dette ble frarådet av sykehuset.

– Legene sier jeg trenger seks måneder for å være helt restituert.

FJELLGEIT: Erlend Ness er en erfaren fjellklatrer. Foto: Privat

Trosset reiseråd

Trønderen trosset helsemyndighetenes råd om ikke å reise ut av landet da han reiste til Nepal i starten av april.

– Mange vil nok være kritiske til at du trosser reiseråd og drar midt i en pandemi?

– Planen var å dra raskt opp i fjellet for å være sikker på ikke å bli smittet av corona. Vi hadde fått ordnet med visum og sjekket smittesituasjonen i Nepal. Vår vurdering var at det ville være trygt.

Til VG sier Ness at han tror han ble smittet underveis i fjellturen. Nordmannen sier han testet negativt både ved avreise i Norge og ved ankomst i Katmandu.

Dette var trønderens andre forsøk på å bestige Mount Everest. For tre år siden valgte han å snu på 8000 meters høyde fordi gruppen han var del av, ble frastjålet oksygenflasker.

Guiden tilbød derfor Ness gratis guiding dersom han ville komme tilbake. Det var også årsaken til at trønderen ikke ville avlyse turen.

– Guiding koster vanligvis 20.000 dollar, så jeg takket ja til en ny ekspedisjon.

Planen var nemlig i utgangspunktet å dra på ekspedisjon våren 2020, men ble utsatt et år på grunn av pandemien.

– Nepal har lite smitte, og vi vurderte det som liten fare for å bli smittet under turen. Vi hadde planlagt dette i lang tid og ønsket å gjennomføre denne gang. Men det ble jo mislykket, erkjenner Ness.

Planen for oppholdet videre er nå bli i Nepal og gjøre andre aktiviteter før hjemreise 3. mai.

Klatreforbundet: Bør avstå fra slike ekspedisjoner

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Klatreforbund, Chad Stokes, sier han kjenner til den mislykkede Mount Everest-ekspedisjonen.

– Vi kjenner ikke til andre klatrere som reiser utenlands for å dra på ekspedisjoner. Rådene fra klatreforbundet er å følge myndighetenes retningslinjer til enhver tid.

Stokes har vanskelig for å se at en slik ekspedisjon går inn i kategorien livsnødvendig.

– Selv om en slik tur har kostet mye tid og økonomi å planlegge, så vil det være i tråd med den nasjonale dugnaden å avstå fra slike ekspedisjoner – særlig når det ikke er mulig å holde avstand på en tur som denne.