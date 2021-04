TOLK: Fevziye Kaya Sørebø (51) jobbet som tolk og oversetter. Her en hun på jobb under journalistkonferansen Skup i Tønsberg våren 2019. Foto: Berit Roald / NTB

Fevziye Kaya Sørebø (51) ble drept på Frogner

Det var tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (51) som ble skutt og drept på Frogner onsdag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Midt i Tostrups gate i bydelen Frogner i Oslo ble tobarnsmoren skutt og drept onsdag morgen. Åstedet ligger ikke langt fra hennes bolig.

Kun ti minutter senere ble en mann i slutten av 30-årene stanset på E18 på vei ut av byen og pågrepet. Han er siktet for drap. Mannen er varetektsfengslet, men er ennå ikke avhørt.

Det var TV 2 som først meldte at politiet nå går ut med navnet til offeret i samråd med familien.

les også Advokat om Frogner-siktet: Vinket tilfeldig politibil til siden og meldte seg

Ifølge VGs opplysninger jobbet Fevziye Kaya Sørbøe som statsautorisert tolk og oversetter. Hun hadde bodd i Norge lenge og var norsk statsborger, men ble født i Tyrkia.

Hun hadde en cand mag. i språk fra Universitetet i Oslo og har også utdanning fra NTNU. Fra 2018 til februar i år var hun ansatt som lektor ved universitetet OsloMet.

Sørbøe ble enke da hennes mann døde i 2018 og etterlater seg to tenåringsdøtre.

– Barna opplever situasjonen som svært dramatisk. De har det tøft, men de blir godt ivaretatt av nær familie, har bistandsadvokat Ida Andenæs tidligere uttalt til VG.

PÅ JOBB: Fevziye Kaya Sørebø tolket for Hatice Cengiz – forlovende til den drepte journalisten Jamal Khashoggi – da hun ble intervjuet av Hege Moe Eriksen under journalistkonferansen Skup i Tønsberg i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er så tragisk

VG har også snakket med flere venner av avdøde som beskriver henne som en et varmt og omsorgsfullt menneske.

– Det som gjør at dette treffer så hardt er det at hun var et ekstremt varmt og godt menneske. Hun var veldig til stede og veldig imøtekommende, sa Anniken Pettersborg til VG.

– Det er så tragisk. Jeg har ikke ord. Hun var en veldig dyktig tolk og en god mor. En smilende, blid og veldig ordentlig person, sa advokat Victoria Holmen, en nær venn av familien.

Flere venninner av avdøde minnes henne i en felles uttalelse som VG har fått tillatelse til å gjengi:

– Fevziye var et flott og omsorgsfullt menneske. Ubetinget omsorg for jentene sine etter tapet av deres pappa var hennes hovedfokus. Hun var bautaen deres, og det er ubeskrivelig trist at to unge jenter på denne tragiske måten er blitt foreldreløse. Våre tanker er hos jentene og familien, skriver venninnene.

TIL MINNE: Mange har lagt ned blomster og tent lys ved åstedet på Frogner der Fevziye Kaya Sørebø (51) ble drept. Foto: Jil Yngland

Strid om luksusprosjekt

Av mannen arvet Sørbøe store verdier og et luksuriøst byggeprosjekt, et byggeprosjekt som endte i en årelang økonomisk strid med mannen i slutten av 30-årene som nå er siktet for å ha drept henne.

Han ble dømt til å betale avdøde over 12 millioner kroner i en dom avsagt i Oslo tingrett før jul i fjor.

les også Les mer: Drapssiktet skylder drept kvinne over 12 millioner etter byggekonflikt

Sørebø tok ut et søksmål mot siktede i 2018, og siden har det pågått en rettsprosess som før jul i fjor endte med at mannen ble dømt til å betale Sørebø nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder.

AVSPERRET: Bildet viser gaten på Frogner som politiet sperret av onsdag formiddag. Flere naboer hørte skuddene. Foto: Fredrik Solstad

Mannen har anket dommen fra Oslo tingrett, og ankesaken er berammet i lagmannsretten i februar neste år.

Torsdag denne uken skulle han møte i Oslo tingrett hvor det var begjært tvangsoppløsning av firmaet hans.

– Meget intelligent og sympatisk

En nabo og venn av Sørbøe som VG har snakket med forteller at han så henne senest for et par dager siden. Han forteller at han kjenner henne godt og at de var venner. Han forteller at kvinnen var velutdannet.

les også Vitne til VG: Diskusjon mellom siktede og kvinnen like før drapet

– Hun er veldig snill, meget intelligent og sympatisk. Familien er intellektuelle, sier han.

– Det er for jævlig, sier han.

Han forteller at han fikk en dårlig følelse da han forsto at en kvinne var skutt ved den aktuelle adressen.

– Hun har kjøpt en leilighet og skulle flytte inn her, sier han.

En nabo VG har snakket med forteller at han passerte kvinnen i diskusjon med en mann onsdag morgen – og at han kort tid senere hørte skudd.

– Jeg må ha vært den siste som så henne i live, sier naboen til VG.