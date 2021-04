ÅPENT: Teststasjonen på Festplassen og Spelhaugen er åpne. Bergen legevakt er stengt og personellet prioriteres til hjemmetesting i forbindelse med utbrudd. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ber bergensere utsette coronatest om de kan

Bergen kommune ber folk som bare vil teste seg for sikkerhets skyld om å utsette det.

Årsaken er stor pågang og redusert kapasitet andre påskedag. Kommunen ønsker heller at de med størst risiko for å være smittet kan få time til testing først.

-- Det ser ut til at det er mange som vil teste seg. Men det er også forventet et rush nå i forbindelse med påskeferien, sier Tove Kjærvik, enhetsleder for teststasjonene i Bergen.

Hun forklarer at det er redusert testkapasitet på teststasjonene nå som følge av at Bergen legevakt er stengt for testing.

I stedet har dette personellet blitt prioritert til hjemmetesting i forbindelse med pågående utbrudd de to siste dagene - og det er dermed ikke mulig å bestille time til testing ved denne stasjonen.

De dagene i påsken det har vært redusert åpningstid har det blitt testet omkring 2000 personer, mens det på en vanlig hverdag med full åpningstid kan bli testet opp mot 3500 personer, ifølge Kjærvik.

– Burde dere heller bemannet opp testkapasiteten på grunn av det forventede påskerushet?

– Ja, og vi har folk i beredskap, men vi kan ikke spå utviklingen. Nå har det kommet coronautbrudd, og det har derfor blitt prioritert testing der de siste dagene. Det er også derfor vi ber de som ikke vet at de har vært utsatt for smitte, ikke er nærkontakter eller ikke har symptomer om å vente med å teste seg.

God testkapasitet i Oslo

I Oslo har det fra 1. april til i dag blitt tatt i underkant av 2500 tester per dag, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten i Oslo, Kjartan Sverdrup til VG.

Før påske var antallet tester per dag på over 8000.

– Vi har veldig god kapasitet. Det ble gjort rundt 2300 tester i går, sier Sverdrup.