SYNKENDE SKØYTE: Brannvesenet har mandag morgen rykket ut til denne skøyta som er på vei til havets bunn i Horten. Lenser er satt ut for å hindre forurensning. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Kraftig vind: Veltede trær og stengte veier

Uværet med kuling i kastene har veltet trær flere steder på Østlandet i formiddag.

Oppdatert nå nettopp

I Hokksund har et tre falt over en bil.

Ved Brandstorp i Sarpsborg sperrer et annet tre fylkesvei 130, ikke langt fra kommunegrensen mot Fredrikstad, melder NRK.

I Sarpsborg har en stor furu veltet over fylkesvei 599, Rokkeveien. Veien er stengt en kilometers vei fra krysset med fylkesvei 118 på Sandbakken, skriver NRK.

Regnvær, kuling i kastene og høyere vannstand enn normalt langs kysten ga mange en ugrei mandagsmorgen på vei til jobb og skole.

I Viken er over 2900 kunder uten strøm.

Politiet i Agder ba på Twitter folk om å kjøre forsiktig etter å ha mottatt meldinger om mye vann i veibanen.

Meteorologene i Meteorologisk institutt har allerede utstedt gult farevarsel for høy vannstand langs kysten hele veien fra Ålesund vest til svenskegrensen i øst. Det er fare for lokale oversvømmelser og små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Har du bilder fra uværet? Del det med VGs journalister her.

På toppen er det varslet mye regn og kuling i kastene flere steder.

– Det blåser og regner kraftig, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til VG.

Ingen spesielle steder som peker seg ut, men politiet får meldinger fra forskjellige steder om en del vann som kan føre til vannplanning. Den kraftige vinden har dessuten ført til at noen lyktestolper og trær har blåst overende i distriktet.

– På Varoddbrua på E18 inn mot byen har et skilt satt opp i forbindelse med veiarbeid blåst ned sier han.

Oppfordringen er klar:

– Kjør etter forholdene. Jeg vil absolutt anbefale folk å sjekke båtfortøyninger og sikre løse gjenstander.

Sjekk været der du er på Pent.no.

Oversvømmelser i Sandefjord

I Sør-Øst politidistrikt har et tre veltet over jernbanelinjen og en strømlinje i Tønsberg. Togtrafikken har derfor vært stanset, men Bane Nor er på vei for å utbedre feilen, melder Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

I Horten er en båt på 30 fot på vei til å synke, og brannvesenet har rykket ut og setter ut lenser for å hindre forurensning.

TREVELT: Et tre har veltet over jernbanelinjen i Tønsberg og har skapt trøbbel for togtrafikken, men feilen utbedres av Bane Nor. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Lokalavisen Sandefjords Blad skriver at flere biler velger å snu ved bryggeområdet i byen etter oversvømmelser.

Bilder avisen har fra stedet viser store mengder vann i veibanen. Sandefjord kommune ba sent søndag kveld innbyggerne om å kjøre eventuell omkjøring dersom prognosene slo til.

Vannstanden var på sitt høyeste i Sandefjord ved 05.20-tiden viser målinger fra Kartverkets sehavniva.no, 141 centimeter over sjøkartnull. Det er litt høyere enn forespeilet, og en vannstand som er ventet å inntreffe årlig. Vannstanden er nå synkende, og er ventet å synke videre utover dagen.

STORE NEDBØRSMENGDER: Slik ser det ut på Elvestad utenfor Askim mandag morgen. Foto: Freddie Larsen

Over 2900 uten strøm

I Viken fra Halden i syd til Ski i nord er til sammen 2956 kunder uten strøm, forteller kommunikasjonssjef Morten Schau til VG. Årsaken er været.

— Det er kraftig vind med kast, og det medfører at trær har gått over strømlinjer sier han.

— Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før strømmen er tilbake. Det er også litt ulike feil som tar ulik tid å fikse, men vi håper den er tilbake i løpet av formiddagen.

KRAFTIGE KAST: I Askim har denne trampolinen blåst over ende i uværet mandag morgen. Foto: Freddie Larsen

I hverken Vest, Sør-Vest eller Møre og Romsdal politidistrikt har vært bydd på problemer gjennom natten og inn i dagen, men den ytterste delen av Bradbenken på Bryggen i Bergen «skvulpet over» ved midnatt, skriver Bergens Tidende. Det er imidlertid ikke på høyde med vannstanden fra januar i år, da Bergen var en centimeter unna å slå en 30 år gammel rekord.

Slik så det ut på Bryggen i januar:

Publisert: 02.11.20 kl. 07:44 Oppdatert: 02.11.20 kl. 11:27