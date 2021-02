FORTSATT RESTRIKSJONER: Selv om Madrid skiller seg ut i både spansk og europeisk sammenheng med milde restriksjoner, er det fortsatt krav om munnbind, avstand og portforbud om natten. Kanskje vil det være restriksjoner frem til over sommeren. Foto: Harald Henden, VG

Spansk vaksinesjef om sommeren: − Påsken blir kritisk

MADRID (VG) Det er for tidlig å si om Spania vil kunne åpne helt opp i sommer. Først etter påskeferien kan man vurdere det, mener en av vaksinesjefene i den spanske hovedstadsregionen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Situasjonen her er ikke bra ennå, understreker Joaquin Coloma Ortiz.

Han er sjef ved det ledende vaksinekontoret i den spanske hovedstaden.

På dette kontoret i bydelen Salamanca alene settes mellom 500–600 vaksinedoser daglig. Utenfor steller unge som gamle seg opp i kø med et ferdig utfylt ark i hånden for å få sin første eller andre vaksinedose.

Er det vaksineringen som vil avgjøre når neste ferietur kan bestilles?

Reiseråd og regler i Norge og Spania UDs globale reiseråd er fortsatt å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

For innreise til Spania må du ha negativ PCR-test som er mindre enn 72 timer gammel, samt fylle ut et innreiseskjema. Da vil du slippe karantene.

Det er imidlertid strenge regler for reiser mellom Spanske regioner.

Mange spanske regioner har også strenge restriksjoner, som portforbud som begynner tidlig om kvelden. Madrid skiller seg ut med mildere regler.

Reiser til Spania utløser karanteneplikt og krav om å teste seg på grensen ved hjemkomst til Norge. Vis mer

FØRSTE STIKK: Optiker Pablo Lozano (36) får sin første dose med AstraZeneca-vaksinen - den første dagen helsepersonell i «gruppe to» får vaksine i Madrid. Foto: Harald Henden, VG

Mener påske-smitte vil avgjøre sommeren

Madrid er blant regionene med mildest restriksjoner i Spania. Flere andre steder starter portforbudet tidlig om kvelden og samfunnet er generelt mer nedstengt.

På VGs spørsmål om når vi vil kunne reise på Spania-ferie som vanlig, svarer vaksinesjefen:

– Jeg tror ikke det vil være aktuelt for turister å kunne reise hit som vanlig før sommeren.

Men med det vil han ikke gi noe blankt nei for utsiktene i sommer, heller.

– Sannheten er at vi ikke vet. Vi risikerer å bli for optimistiske og åpne for raskt, og dermed risikere en fjerde bølge. Det er en mulighet, vi har sett det før, sier han.

FORSIKTIG OPTIMIST: Vaksinesjef Joaquin Coloma Ortiz ved det ledende vaksinekontoret i den spanske hovedstaden. Han leder også arbeidet med distribusjon rundt om i hovedstadsregionen. Foto: Harald Henden, VG

Samtidig peker han ut påsken som det neste avgjørende øyeblikket. Først når vi har sett hvordan smitten etter høytiden blir, vil det være mulig å vurdere hvordan sommeren kan bli, mener han.

Den tredje smittebølgen i Spania kom som i de fleste andre land etter juleferien, med flere sosiale samlinger og litt mildere restriksjoner.

– Påsken blir kritisk. Jeg tror vi fortsatt vil ha strenge begrensninger for reise mellom regioner i Spania da, men samtidig er påskehøytiden kjent for store samlinger, både sosialt - men også religiøst og for turister, siter Otiz.

Han mener restriksjoner som legger begrensninger på disse tingene bør opprettholdes gjennom høytiden.

I grafen under ser du hvordan Spania har blitt rammet av tre coronabølger. Flere og flere har blitt testet utover i pandemien, noe smittetallene reflekterer:

Ville ventet til høsten

Epidemiolog Salvador Peiró leder folkehelseforskningen i Valencia-regionen. Han ville ventet til over sommeren - og legger til grunn en tilnærmet lik coronasituasjon både i Spania og resten av Europa.

– Jeg tror vi vil ha nådd en andel vaksinerte til at vi reduserer antallet innlagte drastisk innen sommeren, og kanskje vil omkring 70 prosent være vaksinert når sommeren er over. Men som vi vet kan vaksinerte fortsatt bære smitten, sier han.

Muligheten for at det vil dukke opp nye virusvarianter vaksinen vil ha dårligere effekt på er også en bekymring epidemiologen har. Det er sannsynlig med et delvis åpent samfunn, men samtidig at flere restriksjoner som avstand og begrensninger på hvor mange som kan samles vil vedvare også over sommeren, tror han.

– Skulle jeg bestilt Spania-ferien min nå, hadde jeg heller valgt september enn juni.

TRAVELT: Folk møter som avtalt opp til vaksinekontoret i Salamanca for både dose en og to. Det er, som mange andre steder, vaksineleveransene tempoet står på. Foto: Harald Henden, VG

Bak Norge i vaksineringen

3.090.351 vaksinedoser er allerede satt i Spania, tilsvarende drøyt 6,2 doser per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt. Til sammenligning ligger Norge litt foran - med drøyt 7,2 doser.

Det er de samme vaksinene, Pfizer, Moderna og AstraZeneca som brukes også i Spania. Her er den øvre aldersgrensen for sistnevnte satt til 55 år, altså lavere enn i Norge.

Mandag kveld er det enkelte ansatte på sykehjem og i «frontlinjen» som får sin andre dose i Madrid, samt noen beboere på sykehjem som av ulike årsaker ikke har fått begge sine doser ennå.

Samtidig får helsepersonell i «gruppe to» sin første dose.

De kan jobbe på tannlegekontor, være psykologer eller optikere, for eksempel.

I løpet av denne uken starter vaksinering av eldre hjemmeboende over 80 år - noe flere andre Spanske regioner også har varslet at de vil starte med.

fullskjerm neste Elena Saiz (59) jobber på tannlegekontor og får sin andre vaksinedose med Pfizer-vaksinen.

– Når vil Spania være ferdigvaksinert og «tilbake til normalen»?

– Vaksinedosene er begrenset. Vi får ikke nok, begynner vaksinesjef Otiz, før han fortsetter:

– La meg ta et eksempel: Når vi vaksinerer for vanlig sesonginfluensa vaksinerer vi 115.000 personer daglig bare her i Madrid. Vi kunne gjort dette mye, mye raskere dersom vi hadde nok doser, fortsetter han.

Slik fordeles vaksiner i Spania Fordelingen av vaksinedoser mellom regionene gjøres etter folketall, akkurat som i Norge.

I første omgang har det i enkelte tilfeller har vært justert dersom en region har særlig mange sykehjemsbeboere for å ivareta målet om å beskytte de mest sårbare først.

Prioriteringen av hvem som skal få vaksinen først er lik i hele landet.

Godt over 90 prosent av Madrids sykehjemsbeboere og de ansatte der er vaksinert. Situasjonen er omtrent lik rundt om i regionene, ifølge vaksinesjef Otiz. Vis mer

Ser allerede effekt av vaksineringen

I Madrid er 90 prosent av beboere og ansatte på sykehjem samt ansatte på sykehus vaksinert.

– Foreløpig er det ingen fordeler for dem som har fått vaksinen, med unntak av at vi nok vil endre noe på besøksreglene for sykehjem, sier vaksinesjefen.

– Har dere spikret noen andel for hvor mange som må være vaksinert før det kan gjøres lettelser i restriksjonene?

– Nei, og det er fordi at vaksineringen primært er for å beskytte de som er aller mest sårbare. De som havner på intensiven, på sykehus og de som bor på sykehjem. Hele målet er å unngå at helsevesenet kollapser, sier han.

FLERE FÅR: Mandag startet vaksinekontoret i bydelen Salamanca med vaksinering av helsepersonell i gruppe 2. Er de under 55 år, får de AstraZeneca-vaksinen. Foto: Harald Henden, VG

Først etter en stund vil det være naturlig å se på hvilke lettelser som kan gjøres. Men allerede nå ser Madrid effekten av vaksineringen, skal vi tro vaksinesjefen.

– Det har vært færre syke på sykehjemmene nå under denne tredje bølgen, sier han.

– I hvilken grad kan også immunitet ha bidratt til det?

– Det er tre faktorer som har bidratt til det: Det høye antallet døde sykehjemsbeboere, det høye antallet smittede og at vaksinasjonen var godt i gang da den tredje bølgen kom.