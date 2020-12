GÅR AV: Etatsdirektør for Etat for helsetjenester i Bergen, Brita Øygard. Foto: Marit Hommedal / NTB

Helsetopp i Bergen fratrer stillingen

Brita Øygard har i dag gitt beskjed om at hun fratrer stillingen som etatsdirektør for Etat for helsetjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

Den siste tiden har Øygard vært konstituert i stillingen som kommuneoverlege og hun har også fungert som smittevernlege.

I forrige uke gikk 12 tidligere ansatte gikk ut mot etatsdirektørens uttalelser. De var uenige i Øygards påstander om at flere hadde sluttet på grunn av arbeidspress, og at oppsigelsene heller gjaldt et ledelsesproblem under direktøren selv.

Før det hadde kommunelegen Karina Koller Løland sagt opp sin stilling. Deretter ble det kjent at ytterligere to ved kommunelegens kontor sluttet i jobben, de to siste ved kontoret, og Øygard selv ble fungerende kommunelege og smittevernlege.

Får ny stilling

Bakgrunnen for at Øygard nå fratrer, er at hun takker ja til tilbud om stilling i Samfunnssikkerhetens hus under Byrådslederens avdeling, skriver kommunen.

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa i pressemeldingen.

– Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen. Jeg vil takke for den store innsatsen hun har lagt ned.

Avtroppende etatsdirektør Øygard sier selv at hun ser frem til å tre inn i den nye stillingen:

– Jeg skal fortsatt bidra med min kompetanse i Bergen kommune, nå på Samfunnssikkerhetens hus og Byrådsleders avdeling. Jeg ser frem til å ta fatt på dette arbeidet i det nye året, sier hun i en pressemelding.

«Dominoeffekt»

«Det har vært en dominoeffekt. Når en sier opp, blir det mer på de andre og det blir veldig tøft å stå i det», sa Øygard i en uttalelse til BA om oppsigelsene i etaten.

Tolv ansatte reagerte deretter ved å si imot disse påstandene i en egen felles uttalelse. De klager på ledelsesproblemer, dårlig styring og «møtesyke». Samtlige overleger på kommuneoverlegens kontor har sagt opp i løpet av de siste to årene.

At hun fratrer sin nåværende stilling for å starte i en annen kommunal stilling på nyåret, mener Øygard er en god løsningen på den siste tidens bråk.

–Jeg er glad for at en krevende situasjon har fått en god løsning. Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier hun.

