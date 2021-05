REAGERER: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), stiller spørsmål ved at det kun er østlandskommuner som får flere vaksiner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Østlandskommuner kan få ekstra vaksiner: − Bergen skulle fått flere

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) reagerer på at Bergen etter planen ikke får flere vaksiner – og er bekymret for den alvorlige situasjonen i kommunen. FHI står for vurderingen, og regner med at Bergen får kontroll på smitten.

Hvis det skal skjevfordeles etter smittetrykk, mener jeg det er klart at også Bergen skulle fått flere vaksiner, sier Valhammer til Bergens Tidende:

– Jeg stiller spørsmål ved at det kun er østlandskommuner som får flere vaksiner.

Regjeringen går inn for å gi 24 kommuner 60 prosent flere vaksiner – men det er ikke avklart at det blir sånn i praksis. Blant kommunene som kan få flere vaksiner, er det bare østlandskommuner. Bergen vil trolig fortsette i samme tempo som før - mens enkelte kommuner vil måtte gi fra seg vaksinedoser.

– Bergen har også gjennom det siste året innført svært inngripende tiltak ved flere anledninger og over lengre tid, sier Valhammer.

Han påpeker også at Bergen nå har et høyere smittetrykk enn en stor andel av de aktuelle kommunene på Østlandet.

Ålesund-ordføreren: – Er de helt sikre?

I Ålesund mener ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) en potensiell ny skjevfordeling er bekymringsfull. For Ålesund vil det sannsynligvis bety at de må gi fra seg vaksinedoser over en periode.

– Selv med de vaksinene vi har fått, har vi kommet kortere enn mange av kommunene på Østlandet. Nå risikerer vi at at friske russ i Oslo får vaksine før personer i risikogruppen eller ansatte på sykehus får vaksine hos oss. Til og med Oslo-bydeler med lite smitte har kommet mye lengre enn oss, sier ordføreren.

– Skal forskjellene da bli enda større, er det bekymringsfullt i mine øyne, sier hun.

SKEPTISK: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) synes det er bekymringsfullt at forskjellene i hvor langt kommunene nå har kommet i vaksineringen kan bli enda større. Foto: Heiko Junge / NTB

– Men fagmyndighetene i Norge mener at dette er måten vi raskest kan bli ferdige med pandemien på, hva tenker du om det?

– Ja, det argumentet ble brukt sterkt under gårsdagens pressekonferanse. Jeg har i utgangspunktet forståelse for skjevfordeling, og har vært med på det i én runde allerede. Spørsmålet mitt er om de er helt sikre på at det skal iverksettes en ytterligere skjevfordeling før de svakeste risikopasientene rundt om i landet er vaksinert?

Alle kommuner har blitt vurdert

Overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, forklarer bakgrunnen for vurderingen:

– I vårt forslag til regjeringen har vi tatt hensyn til smittetrykket over tid og til tiltaksnivået over tid. De aktuelle østlandskommunene har over lang tid hatt strenge tiltak og samtidig høyt smittetrykk. Det har ikke Bergen.

I Bergen har man også klart å få sine utbrudd raskt under kontroll, sier overlegen til VG:

– Og det regner vi med at man klarer nå også.

Alle kommuner ble vurdert for å få flere vaksiner, ifølge FHI.

– Vi har også simulert i en datamodell hvilket utvalg av kommuner som vil gi best resultat, sier Aavitsland.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Annemor Larsen / VG

– Situasjonen akkurat nå er alvorlig

Valhammer (Ap) synes det er flott at FHI har tiltro til Bergens evne til å slå ned smitteutbrudd, men:

– Samtidig tror jeg vi skal være litt forsiktig med å lene oss for mye på historikken når vi skal forutse fremtiden. Situasjonen i Bergen akkurat nå er alvorlig, og vi har et høyere smittetrykk enn mange av kommunene som FHI vil gi vaksiner til.

Bergen sliter med å få bort høy grunnsmitte, sier Valhammer til VG.

– Det er fakta på bakken her i Bergen, og det synes jeg skal spille inn i vurderingen.

Regjeringen: Forstår reaksjonene

Regjeringen har stor forståelse for at omfordeling av vaksiner vekker reaksjoner, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, til VG:

– Regjeringen ser både fordeler og ulemper ved dette, men vi tror en sterkere omfordeling kan bidra til at hele Norge kan åpne opp raskere. Flere av østlandskommunene har dessuten hatt høy smitte over tid og innbyggerne har levd med svært strenge tiltak lenge.

Før regjeringen tar endelig stilling til om flere vaksinedoser skal omfordeles, må de være sikre på at kommunene som får færre doser har kapasitet til å ta igjen vaksinasjonen i siste del av juli.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud

– Sammen med statsforvalterne går vi nå i dialog med kommunene om dette, sier Korkunc.

Regjeringen har nå bedt FHI og Helsedirektoratet om en oppdatert liste over hvilke kommuner som bør få flere eller færre doser, i lys av pågående utbrudd og smitteutviklingen den siste tiden.

Det er ikke endelig avklart hvilke kommuner som skal få flere og hvilke som skal avgi doser.

– Regjeringen vil raskt komme tilbake med en endelig vurdering når dette er avklart.

Sendt brev til helseministeren

Torsdag ettermiddag ble det kjent at ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) i Tønsberg har sendt et brev til helseminister Høie der hun ber han prioritere på nytt.

Det samme har ordførere i gamle Vestfold og Grenland gjort. De ber også om et møte med statsministeren for å diskutere forslaget til ny prioritering. Målet er å få helseministeren til å se på saken med nye øyne.

– Vi har en økende smittetrend i Tønsberg og situasjonen er ustabil med et smittebilde som endrer seg hele tiden, i tillegg har én av tre ukjent smittevei. VI har også hatt lange perioder med høy smitte og strenge tiltak siden uke 8, sier Rygh Pedersen i en pressemelding.