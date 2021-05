NARVIK: Skipet «Pebble Beach» ligger til kai i Narvik.

Smitteutbrudd på malmskip i Narvik: Død person var corona-smittet

Et av besetningsmedlemmene er død etter et smitteutbrudd på et filippinskregistrert malmskip, utenfor Narvik havn. Personen har testet positivt for covid-19.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser kommunalsjef i Narvik kommune, Rolf Lossius, til VG.

21 personer har vært i karantene etter et smitteutbrudd i et filippinskregistrert malmskip, som nå ligger i Narvik havn.







Tidlig onsdag morgen ble et av besetningsmedlemmene funnet død.

Onsdag formiddag ble det tatt hurtigtester for å undersøke om det er et smitteutbrudd på skipet.

16 av 18 testede på skipet har testet positivt for covid-19, ifølge kommunalsjefen. Blant dem er personen som døde i natt.

Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen / info

– Plutselig død

– Det er mistanke om at dødsfallet er relatert til covid-19, men det vil bli gjennomført en obduksjon før vi kan si noe med sikkerhet, sier Lossius.

Det er nærliggende å tro at personen har dødd som følge av corona, sier kommunalsjefen:

– Vi vet nå at avdøde var covid-19-positiv, hadde symptomer, og det kan kobles opp mot en plutselig død. Men vi kan ikke fastslå sammenhengen fullt ut.

Kommunen anbefaler nå at skipet fortsetter karantenen.

– Vi informerer nå skipet om at sykehuset er forberedt, men at de er nødt til å være oppmerksom på symptomer og varsle inn slik at vi kan sende medisinsk personell, sier Lossius.

Kommunalsjefen er ikke bekymret for at smitten skal spre seg:

– Et skip som ligger ute i fjorden er kanskje det beste karantenehotellet man kan ha.

Saken oppdateres.