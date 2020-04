Statsminister Erna Solberg i foajéen på statsministerens kontor 22. mars. Foto: Krister Sørbø, VG

Erna Solberg forsvarer WHO på CNN

Statsminister Erna Solberg (H) talte USAs president Donald Trump midt imot og forsvarte Verdens helseorganisasjon (WHO) under et intervju med CNN onsdag kveld.

I intervjuet fortalte statsminister Erna Solberg om hvordan smittespredningen går i Norge og at skoler og barnehager vil åpne opp igjen etter påske.

– Vi føler at vi har kontroll. Det betyr ikke at vi kan slappe av, men at vi kan lette litt på noen av de strengeste tiltakene vi har hatt, sier Solberg i intervjuet på CNN International.

Samtidig ga hun en tydelig støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) som USAs president i to dager har kritisert for ikke å ha håndtert coronautbruddet på en god nok måte.

Trump truet tirsdag med å trekke amerikansk støtte til organisasjonen, og onsdag fortsatte han kritikken mot organsisajonen.

– De tok feil på mange vis. De undervurderte faren, sa han på sin daglige pressekonferanse.

På spørsmål fra CNNs Christiane Amanpour om hva hun mente om Trumps trussel om stans i WHO-støtten, svarte at hun mener det er galt å bygge ned WHO nå.

– Jeg tror vi må bygge opp WHO slik at de i framtiden kan reagere enda raskere når en krise kommer. Dette er en pandemi som sprer seg over hele verden. Globale problemer må løses globalt og vi behøver samarbeid og ikke prøve å løse problemene hver for oss, sa Solberg.

Hun trakk fram at WHO etter utbruddet av ebola i Afrika har vært gjennom en endring og at organisasjonen i dag handler raskere og at den bidrar til at også fattigere land kan få et bedre helsevesen.

– Jeg syns ikke vi skal ha mindre global respons på en slik pandemi. Vi bør ha mer, sier Solberg.

Tidligere onsdag tok også WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus til motmæle mot Trump, og advarte ham mot å politisere krisen.

Han sa også at han forventer at USA opprettholder sin økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon og han takket amerikanerne for deres «sjenerøse» bidrag.

I CNN-intervjuet blir Norges statsminister også spurt om hun tror på malariamedisinen hydroksyklorokin som behandling mot corona – en medisin Trump flere ganger har promotert. Også her kom Solberg med et lite stikk til den amerikanske presidenten:

– Jeg synes ikke det er politikere som skal bestemme hvilke medisiner som virker, det er det vitenskapsmenn som skal gjøre, sa hun, og fortalte at Norge samarbeider tett med WHO på feltet.

Hydroksyklorokin er nemlig av legemidlene som testes i en internasjonal WHO-studie som koordineres av har direktøren i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

