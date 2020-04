DONERER PLASMA: Doktor Kong Yuefeng donerer blodplasma i Wuhan i Kina, etter å ha blitt frisk fra covid-19. Foto: CHINATOPIX via AP / NTB scanpix

Vil overføre blodplasma til alvorlig coronasyke

I Norge skal de i løpet av de neste ukene prøve en ny behandlingsmåte av coronasyke pasienter. Det samme skal også gjøres i Sverige.

Behandlingen går ut på å ta blodplasma og antistoffer fra personer som har blitt friskmeldt etter å ha hatt covid-19 og overføre det til syke personer. Ifølge Sveriges Radio skal behandlingen starte i løpet av de neste månedene.

Overlege på OUS Rikshospitalet og professor ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tor Inge Tønnessen sier til VG at det også planlegges parallelt å gjøre slike forsøk i både Sverige, Danmark, Norge og USA, og at blodbankene i Norge alt har startet et samarbeid om dette.

Kan redusere dødeligheten

Overføringen skjer ved at man tapper blod fra en person som har blitt helt frisk fra covid-19. Tønnessen forklarer at blodet blir tappet på samme måte som det gjøres når man er vanlig blodgiver, og at blodbanken så gjør flere ting.

– Blodbanken fraksjonerer (deler opp, jour.anm) blodet. De røde blodlegemene blir gitt ved blodoverføring, mens man fjerner de hvite blodlegemene, for de kan være farlige å gi. Da sitter man igjen med plasma, forteller Tønnessen.

Overlege på OUS Rikshospitalet og professor ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tor Inge Tønnessen Foto: Privat

– Allerede i gang

Seksjonsleder Øystein Flesland i Helsedirektoratet bekrefter til VG at dette nå jobbes med i hele landet. Flesland er prosjektkoordinator og forteller at dette har vært jobbet med i en ukes tid. Han sier prosessen har gått fort, og har nå et håp om å samle inn plasma etter påske.

– Vi håper at vi har gjennomført in vitro studie (studie som ikke gjennomføres på mennesker, men på celler dyrket i et laboratorium) innen skjærtorsdag. Da ser vi om plasma hemmer viruset. Dette gjøres på St.Olavs i Trondheim. Om vi ser at testene ser bra ut, så vil vi begynne å innhente plasma, forteller Flesland til VG.

Han forteller at samtlige blodbanker i Norge er med på prosjektet, og at de nå ønsker å samle inn mest mulig for å så fordele det ut til pasienter i hele landet. Han understreker også at det vil være opp til behandlede lege om det skal gis til pasientene.

Trygt og rimelig alternativ

Metoden har blitt brukt en rekke ganger gjennom tidene. Overlegen forteller at første gang man gjorde et forsøk på å gi plasma til syke var under spanskesyken i 1918. Den ble også brukt under SARS- og MERS-epidemiene, og det ble også gjort et lite studie under svineinfluensa.

Flesland er klar på at plasmaoverføring vil være forholdsvis trygt.

– Blod er trygt. I 2019 ble det transfundert ca. 220 000 poser med forskjellige blodkomponenter. Vi fikk melding om 144 bivirkninger, og de fleste er ikke alvorlige. Vi tror derfor bruk av plasmaet vil være trygt. Det kan forekomme allergiske reaksjoner, men det er uhyre sjeldent.

– Erfaringer med slik plasma fra tidligere er svært lovende og alt tilsier at det virker. Vi har blant annet gjort dette tidligere med pasienter som ikke har godt nok immunforsvar til å tåle vannkopper.

BLODPLASMA: Doktor Zhou Min viser frem blodplasma som han har donert etter at han har blitt frisk fra covid-19. Foto: Chinatopix, via AP /NTB scanpix

Han forteller også at de anslår at en pasient skal ha en pose plasma på rundt 300 milliliter. Han sier at en giver kan gi mellom 600 og 800 milliliter og at det derfor kan være mer enn én pasient som kan få nytten av plasmaen fra én giver. Kostnaden vil heller ikke være stor ved en slik behandling. Flesland forteller at prisen per milliliter plasma er på rundt tre kroner.

– Det koster selvsagt noe, men dette er en mye billigere prossess enn om man skulle ha kjøpt noe, og antakelig mer effektiv.

– Kan ikke gi det for tidlig

Tønnessen sier han er positiv til at man skal prøver behandlingsmetoden på pasienter med covid-19, men at det fortsatt gjenstår en mengde spørsmål.

– Fordelen med behandlingen er at man kan ha funnet en måte som gjør at viruset fortere blir bekjempet av kroppen, at pasienten kan bli raskere frisk og potensielt redusere dødeligheten, forteller han og fortsetter

– Blant annet spørsmålet om når skal man gi plasma til pasienten. Man må ikke gi det for tidlig, for da kan man gi det til mange pasienter som likevel hadde klart å bli friske og bekjempe viruset på egen hånd. Det må heller ikke gis for sent, sånn at det allerede har skjedd skade på andre organer som for eksempel lungene til pasienten. De første studiene planlegger å gi plasma til de sykeste pasientene, og det er også realistisk i forhold til at det blant annet kreves mange givere for å få nok plasma, forklarer han.

Flesland forteller at han nå ønsker at givere ikke melder seg for tidlig, og at det vil komme informasjon rundt dette ved en senere anledning. Han oppfordrer likevel de som allerede er blodgivere om å si fra.

– Folk som allerede er blodgivere, og har testet positivt for coronavirusinfeksjonen kan gjerne gi beskjed til blodbanken de normalt går til. Da får blodbanken en oversikt over dette som er fin å ha når vi skal begynne innsamlingen.

