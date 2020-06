GJENNOMBRUDD: Forskerne kaller funnet for et stort gjennombrudd. Her holder en farmasøyt frem legemiddelet deksametason på et sykehus i Brussel i Belgia. Foto: YVES HERMAN / X00380

Corona-funn fra forskere i Storbritannia: Reduserte dødelighet hos alvorlig syke

Et klinisk forsøk med deksametason på over 2000 coronapasienter har vist seg å redusere dødelighet fra 40 til 28 prosent hos respiratorpasienter. Forskerne bak kaller funnet for et stort gjennombrudd.

Legemiddelet er testet ut på 2104 pasienter i ti dager og sammenlignet med 4321 pasienter som fikk vanlig behandling. Det er britiske The Recovery Trial som står bak studien.

Forskerne fant at bruk av deksametason kan redde liv hos én av åtte pasienter som ligger på respirator, og én av 25 pasienter som kun får oksygen. Legemiddelet hadde ingen effekt på pasienter som ikke trengte pustehjelp i det hele tatt.

– Hvis disse foreløpige tallene stemmer, vil dette kunne få stor betydning for behandlingen av covid-19 globalt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Professor i infeksjonsmedisin Peter Horby ved Oxford-universitetet sier til BBC at dette er den første medisinen som det er bevist at reduserer dødeligheten for coronapasienter som er alvorlig syke, og kaller det for «et stort gjennombrudd».

– Deksaetason er det første legemiddelet som bedrer overlevelsen av covid-19. Sjansene for overlevelse er betydelige for de pasientene som er syke nok til å behøve pustehjelp, så deksametson burde nå bli standardisert i behandlingen av disse pasientene, tar Horby til orde for.

Han sier at det er «billig, tilgjengelig og kan brukes umiddelbart for å redde liv verden over».

Kan få stor betydning

Steinar Madsen i Legemiddelverket synes dette er veldig interessante data, men legger til:

– Før vi kan avgjøre betydningen av dette for behandlingen av covid-19-pasienter, må ekspertene se de fulle dataene, sier han til VG.

Madsen forteller at legemiddelet har en sterk betennelsesdempende virkning, er rimelig - og brukes ved flere ulike tilstander - også i Norge, men at det ikke har vært klinisk utprøvd mot covid-19 her.

– Det at det er et så høyt antall pasienter med i studien gir større sikkerhet for at funnene som er gjort er riktige. Recovery har dessuten studier med høy vitenskapelig kvalitet.

LOVENDE: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen ser positivt på de nye funnene om effektiviteten av deksametason. Foto: Statens legemiddelverk

Professor Martin Landray, som ledet forsøket, sier til BBC at funnet er tydelig.

– Behandlingen er opp til ti dager med deksametason, og koster rundt fem pund. Så, det koster 35 pund å redde et liv. Dette legemiddelet er tilgjengelig globalt, sier Landray til kanalen.

The Recovery Trial har testet eksisterende medisiner mot coronaviruset siden mars. Over 11.500 coronapsienter har så langt deltatt i studien.

The Recovery Trial består av leger, sykepleiere, farmasøyter og forskere fra over 175 sykehus i Storbritannia. I en pressemelding om funnet skriver de at forskningsresultatene vil publiseres offisielt i løpet av kort tid.

