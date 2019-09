Grovt gullsmedtyveri i Husnes

Politiet har sikret materiale som vil bli gjennomgått. Nå jakter de gjerningsperson.

Nå nettopp







Natt til søndag rundt klokken halv to mottok politiet melding om at innbruddsalarmen hadde gått hos Husnes Gull og Ur AS i Husnes storsenter. Dette skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet var like i nærheten og observerte en person som løp fra stedet i retning Kolavegen. Det ble satt i gang søk i området av flere patruljer, og det ble søkt med politihund uten at gjerningsmannen ble funnet, skriver operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest Politidistrikt.

Ifølge politiet skal gjerningspersonen ha kommet seg inn i butikken via taket på lokalene. Området er videoovervåket og politiet har sikret materiale som vil bli gjennomgått.

les også Wara om dagene før bilen brant: «Ingen kamera som fungerer»

– Det var en gjerningsperson på stedet. Gjerningspersonen gikk opp på taket ca. 2 timer før han gikk inn i butikklokalet, står det i pressemeldingen.

Åstedet blir undersøkt søndag ettermiddag av politiets krimteknikere. Politiet søker nå etter gjerningsmann med følgende beskrivelse: Ung mann, slank kroppsbygning, sort hettegenser, blå joggebukse, sorte joggesko. Han hadde med seg en sort sekk.

Videre ønsker ikke politiet å uttale seg om hva gjerningsmannen eventuelt fikk med seg fra gullsmeden.

Publisert: 29.09.19 kl. 11:27







Mer om