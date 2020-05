ROMFARTSEKSPERT: Erik Tandberg på Norsk Romsenter i 2016. Foto: Janne Møller-Hansen

Kringkastingssjefen om Erik Tandberg: – En av de viktigste stemmene i vår historie

Nylig avdøde Erik Tandberg ledet en av de viktigste TV-sendingene i NRKs historie.

– Det er en trist nyhet. Det er et menneske som har levd et fullt liv og fått utrettet mye, som har gått bort. Han er en av de store folkeopplyserne i etterkrigstiden, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen etter at Tandberg, som ledet den 17 timer lange sendingen for over 50 år siden, gikk bort lørdag kveld.

Eriksen er selv født tre år før Apollo 11 ble skutt opp i 1969.

– Jeg tror det er ett av de første minnene jeg har fra TV. Jeg må si tror, da det er vanskelig å si for enhver hva man faktisk husker fra så ung alder, sier kringkastingssjefen.

KLARE FOR APOLLO-SENDING: Erik Tandberg (til høyre), sammen med NRK-journalisten Jan P. Jansen i 1969. Foto: Enok Skau

Folkeopplyser for flere generasjoner

– Det er ingen tvil om at for dem som er på min alder og eldre, så er det ett av de store øyeblikkene i vår historie. Det er bare å slå fast, sier Eriksen.

Kringkastingssjefen sier det er få andre som har vært en så viktig kunnskapsformidler i så lang tid, og mener Tandberg er en av Norges og NRKs store folkeopplysere.

– Tandberg var en folkeopplyser og en stemme har vært kjent gjennom 50 år. For NRK er han en av de viktigste stemmene i vår historie. Det er nesten ingen andre som har formidlet og hatt et kjent ansikt i to-tre generasjoner, sier kringkastingssjefen som sier at Tandberg hadde sin siste sending i NRK for bare noen år siden.

JUBILEUM: Erik Tandberg under 50-årsjubileet til månelandingen. Foto: Janne Møller-Hansen

NRK-sjefen tror også betydningen av månelandingen, og Tandberg sin formidling av den, endret måten man ser på hva mennesket kan utrette.

– Romfarten, som begynte på 50–60-tallet, var så grensesprengende at jeg tror det endret vårt syn på hvilke grenser det er for hva mennesket kan utrette – det vart grenseløst, sier han.

– Hadde en utrolig detaljkunnskap

Hallvar Sandberg, journalist i NRK, jobbet sammen med Tandberg i flere radio- og TV-programmer.

– Jeg husker ham som en veldig flott og meget presis mann. Jeg er voldsomt romfartsinteressert, men han hadde en utrolig detaljkunnskap. Han husket hundrevis av forskjellige deler på Saturn-raketten og tykkelsen på metallrør som ble brukt. Det skinte gjennom at han var ingeniørutdannet, sier NRK-journalisten til VG.

Sandberg sier at det ikke var noen andre enn Tandberg som kunne kommentert månelandingen.

– Det var bare han som kunne fylle den rollen. Dette teknisk vanskelige felte, som var nytt for oss. Han var en formidler, men på sin professorale måte, med mange detaljer, sier han.- Å lage romfartsprogrammer sammen med ham var en guttedrøm som slo til, sier Sandberg

Sandberg hadde en avtale med Tandberg om at romeksperten skulle være med i dekningen når USA om få uker skal sende astronauter opp i verdensrommet fra egen jord for første gang siden romfergene ble parkert i 2011.

Sandberg beskriver sendingen fra månelandingen som et vendepunkt i NRKs historie.

– Det endre måten NRK jobbet på. Før var alt skriptet, men under månelandingen holdt de sendingen i gang etter at den egentlig skulle vært avsluttet. Gjestene viste følelser, grepet av hvor stort det var. Det var det første realityshowet, sier Sandberg

– Han som lærte oss om solen og månen

– Erik Tandberg var jo månelandingen i Norge, sier leder i Norsk astronautisk forening, Per Arne Marthinsen, til VG.

Marthinsen forteller at han satt klistret til skjermen og fulgte NRK-sendingen av månelandingen i 1969, og at minnene han har om den ikoniske hendelsen er tett forbundet med Tandbergs stemme.

Forfatter Tor Åge Bringsværd, som har skrevet en rekke science fiction-bøker, møtte Tandberg flere ganger. Tandberg leste introduksjonen til TV-serien «Blindpassasjer», som Bringværd skrev sammen med Jon Bing.

– Han var den som viste oss verdensrommet og stjernene. Det var han som lærte oss om solen og månen, sier Bringsværd.

