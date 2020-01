TAK BLÅSTE AV: Det ble heldigvis bare materielle skader da et næringsbygg på Hillevåg i Stavanger fikk taket blåst av lørdag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Uværet herjer: Tak ødelagt og flere fjelloverganger stengt

Det blåser kraftig på Østlandet. Takplater har blåst av flere bygninger, og fjelloverganger er stengt.

NTB

Oppdatert nå nettopp

På Hillevåg i Stavanger har taket på et næringsbygg rast sammen. Politiet i Sør-Vest opplyser på Twitter at ingen ble skadet.

Det regner kraftig i området. Taket kollapset trolig på grunn av vannmengdene. Brannvesenet jobber med å pumpe ut vannmasser, skriver politiet.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det BilXtra som holder til i bygget.

To personer som var i bygget, kom seg ut før bærebjelken knakk og taket raste sammen. To personbiler ble imidlertid truffet, opplyser politiet.

Takplater blåser av

Det blåser kraftig over hele Østlandet, og brannvesenet har blant annet fått melding om et tre som har blåst over lysløypa på Lørenskog.

– Oppfordringen til folk er at de er litt obs og sikrer det som står ute, sier operatør Lars Erik Robertsen ved 110-sentralen.

Både på Sætre i Asker og i Ski melder politiet om takplater som har blåst av bygninger. På begge steder er politi på plass sammen med brannvesen for å vurdere behovet for viere tiltak.

På Fjellhamar i Lørenskog kommune har deler av taket ved Dovre bolig- og servicesenter blåst av, skriver Romerikes Blad.

I Viken hadde flere trær blåst over ledninger og sperret deler av E18 ved Svartskogen. Klokken 12.25 melder Vegtrafikksentralen region øst at veien er åpen for trafikk.

Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Et busskur har veltet over en kvinne på Haus på Osterøy i Vestland. Nødetatene er på stedet og kvinnen fikk behandling fra helsepersonell. Brannvesenet melder at de har vært på stedet og sikret busskuret.

– Kvinnen er lettere skadet og er sendt til legevakt. Vi kan anta at det var den kraftige vinden som fikk skuret til å velte, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til VG lørdag morgen.

Stengte veier og ferger

Riksvei 15 over Strynefjellet ble stengt i 5.30-tiden lørdag. Ny vurdering gjøres først klokken 14.

Riksvei 13 over Vikafjellet ble også stengt natt til lørdag. Ny vurdering av forholdene er planlagt klokka 10 lørdag formiddag.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det lørdag morgen innført kolonnekjøring.

Også på riksvei 50 mellom Hol og Aurland er det kolonnekjøring fra klokken 08.30.

Andre strekninger på Vestlandet som er berørt av uværet, er fergesambandet Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella, der anløp til Krakhella og Losna i Solund kommune er innstilt fra rutestart lørdag.

– Det er antatt at ruten kan starte opp igjen rundt klokka 13, melder Fjord1.

I løpet av natta har strekningen Oppdal – Sunndalsøra vært stengt, etter at områdets angivelig største gran veltet over riksvei 70 midt på natta og trengte noen timer for å ryddes unna ved Flatvad.

Slik ser det ut ved veibommen på Leiro på vestsiden av Hardangervidda akkurat nå (bildet oppdateres automatisk)

Et busskur har veltet over en kvinne på Haus på Osterøy i Vestland. Nødetatene er på stedet og kvinnen fikk behandling fra helsepersonell. Brannvesenet melder at de har vært på stedet og sikret busskuret.

– Kvinnen er lettere skadet og er sendt til legevakt. Vi kan anta at det var den kraftige vinden som fikk skuret til å velte, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til VG lørdag morgen.

Klikk for å aktivere kartet

Rødt varsel, stor fare

Etter litt rolig vær tidligere fredag bruste værgudene igjen med fjærene utover kvelden og natta.

Det er for øyeblikket rødt farevarsel for Indre Fjordane, Voss og Hardanger, der det på grunn av forholdene ventes stor snøskredfare på grunn av fokksnø og våt snø, som kan medføre flakskred lørdag.

Årsaken er et kraftig lavtrykk ved Island som kommer inn i Norskehavet. Dette gir kraftig vind og store nedbørsmengder, opplyser vakthavende meteorolog Camilla Albertsen hos StormGeo til Bergens Tidende.

– Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, advarer meteorologene på farevarselsidene til Yr.

Varsom.no advarer om flom, sørpe-, jord- og snøskred, i tillegg til vind. Regntøy- eller innehelg, med andre ord.

Mye vær langs kysten

For stort sett hele Nordland og deler av Troms, samt resten av Vestland og Møre og Romsdal, er det skredvarsel på betydelig nivå.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse, heter det i anbefalingen.

Langs Vestlandskysten og i fjellet er det vind- og værvarsel på gult nivå svært mange steder.

Publisert: 11.01.20 kl. 06:51 Oppdatert: 11.01.20 kl. 13:23

Mer om

Flere artikler