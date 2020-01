AMBULANSEFLY: Et ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ambulanseflysaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes

– Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten i Nord-Norge, sier helseminister Bent Høie.

NTB

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt, vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie.

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel, opplyser Helsedepartementet.

Senterpartiet, Rødt SV og Arbeiderpartiet har også gitt uttrykk for at de mener staten må overta ambulanseflytjenesten.

