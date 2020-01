TIDLIG PÅ’N: «Nesten så du rekker to avlinger» spøker noen i kommentarfeltet når Lars Magne Mauset (40) på Stange meddeler at han har pløyd unormalt tidlig. Men klima bekymrer innlandsbonden. Foto: Privat

Lars Magne (40) har pløyd i januar: – Kuriøst. Samtidig er det trist

Flere bønder har allerede pløyd jorden sin, men skulle ønske seg en langt kaldere vinter. – Jeg håper det er siste gang jeg pløyer jorden min i januar, sier bonde Lars Magne Mauset.

På gården Hemstad Østre i Stange i Innlandet så 40-åringen sitt snitt til å pløye en teig nede ved Mjøsa på lørdag og søndag. Vanligvis gjøres dette enten om høsten – eller først i april.

– Jeg måtte ikke gjøre det nå, men det var kuriøst. Samtidig er det trist, sier Mauset.

Arbeidet sparer ham syv-åtte timer til våren. Ikke veldig mye tid, men nok til at det kan være lurt hvis det for eksempel skulle bli mye nedbør til våren. Innsjøen fungerer som en varmebank for det aktuelle jordet.

– Dette er et resultat av høyere gjennomsnittstemperatur. Mjøsa er varmere, og da er det ikke tele i dette jordet, forklarer han.

Her ligger det an til å bli størst rekord

Opptil hundre målestasjoner i landet kan sette varmerekord i januar. Den ene delen av forklaringen ligger i at kraftige lavtrykk i nordlige deler av Nord-Atlanteren og inn i Norskehavet har skapt luftstrøm fra sørvest, har meteorolog Martin Granerød tidligere fortalt til VG.

CICERO-forsker Bjørn Samset har kalt den ene delen av forklaringen for skremmende, og har følgende begrunnelse:

– Denne januaren ville vært varm uansett, men i tillegg er Norge opp mot halvannen grad varmere enn for hundre år siden. Det er også andre sammenhenger vi nå må se på, som at den globale oppvarmingen kan ha endret hav- og vindstrømmene som gir oss det været vi har.

Føler ekstremværet på kroppen

Lars Magne Mauset har selv vokst på gård i Surnadal. Kona hans har vokst opp på Hemstad, som paret nå driver sammen. Aldri har han opplevd så tidlig «våronn» som da han pløyde i helgen.

– Å pløye i januar er egentlig helt feil. Her begynner vi vanligvis i april. Jeg har også snakket med noen bønder som begynte enda tidligere enn meg, forklarer Mauset.

BEKYMRET: Lars Magne Mauset (40) på Stange. Foto: Privat

Han er bekymret for hva det milde været vil gjøre med økologien. Han driver også med bier. Når det er kaldt, klynger de seg rundt bidronningen i kuben for at hun skal holde 37 grader, før de til våren skal fly ut for å samle nektar.

– Blir det for mildt nå, er jeg redd de flyr ut og dør før de kommer seg tilbake fordi det er for kaldt, sier han.

Han er bekymret for det han opplever som stadig mer ekstremt vær.

– Sist vi ble rammet av det, var under tørken sommeren 2018. Vi vannet og vannet for å redde kornavlingene, men det hjalp ikke. Det ble så store økonomiske tap at vi merker dem fortsatt, forklarer han.

Som bonde er han opptatt av at også denne næringen skal demme opp for utslippene.

– Vi jobber konstant med hvordan kan vi være bedre på å senke utslipp for miljøets del og samtidig drive lønnsomt, sier han.

– Mer utfordrende å være bonde

I Re i Tønsberg har Georg Martin Flåten (47), som vanligvis driver for fullt som landbruksmekaniker om vinteren, også pløyd et jorde han egentlig skulle ha pløyd i høst.

– «Det må du skrive ned» sa noen til meg. Jeg har vokst opp her og drevet gården siden 2002, men jeg har aldri opplevd å pløye så tidlig, forklarer han.

Flåten håper likevel det kommer frost som kan bearbeide den pløyde jorden før det skal sås bygg til våren.

I Rogaland skulle Per Jan Rege (47) som driver Gulrotgården på Sola ønske vinteren var kaldere:

– Selv om vi ikke har mye tele her til vanlig, er det i hvert fall noe. Da blir jorden mer porøs. Men det har definitivt ikke vært tele i år.

– Bekymrer dette deg?

– Vi er naive om vi sier at det ikke bekymrer oss litt. Hvis vi ser på de to siste årene, som begge har vært ytterpunkter, må jeg si at det har blitt mer utfordrende å være bonde. Sommeren 2018 måtte vi vanne hver eneste dag i over to måneder. I fjor vannet vi vel bare én gang, forteller han.

Publisert: 30.01.20 kl. 22:30

