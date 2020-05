BER OM MER ÅPENHET: Bent Høie (H) tror årsaken til at mange kreftsyke bruker alternativ behandling, bunner i et behov for den syke og familien om å gjøre noe selv. Foto: Gisle Oddstad

Klar oppfordring til leger: – Snakk med kreftsyke om alternativ behandling

Helseminister Bent Høie (H) ber kreftleger om å uoppfordret snakke med pasientene om alternativ behandling. Uten åpenhet kan det bli farlig, mener Høie.

– Hvis legene ikke snakker om dette, blir det skambelagt for pasienten å spørre, sier Høie til VG.

Rundt halvparten av alle kreftsyke bruker alternativ behandling. Men det færreste snakker med legen sin om det, viser forskning fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Nå oppfordrer Høie legene til å snakke om dette:

– Det er en fordel om legene uoppfordret tar opp alternativ behandling med pasientene. Det skaper mer åpenhet, og det gjør det lettere for pasienten å søke råd – og legen å gi råd.

Lørdag publiserte VG historien om Tarjei (29). Han nekter å ta cellegift, og vil bruke tankekraft og alternativ behandling for å bli frisk.

Kan være farlig

Når kreftsyke velger bort livsviktig medisinsk behandling – og bare vil bruke alternativ behandling – har de gjerne kommet på kant med legen, viser forskning fra NAFKAM.

– Mye alternativ behandling er helt ufarlig. Men noe kan være farlig, som å velge bort livsviktig behandling, og uten åpenhet kan det være vanskelig å fange opp.

Når vi blir alvorlig syke, legger vi ofte alt ansvaret over til helsetjenesten. Men mange har også et grunnleggende ønske for å gjøre noe selv for å bli frisk, sier Høie.

– En del bruk av alternativ behandling bunner i et behov for den syke og familien om å gjøre noe selv. Derfor er det viktig at legene snakker med pasientene om det: Hva kan du gjøre selv? sier helseministeren.

FARLIG EKSPERIMENT: Tarjei har ønsket å finne en «naturlig» kreftkur, men mener egentlig at han kan tenke seg frisk. Foto: Janne Møller-Hansen

– Legene er nøkkelen

Det er NAFKAM, som etter VGs historie om Tarjei, først har oppfordret til dette.

– Vår forskning viser at legene er nøkkelen her. Legene er nødt til å snakke med kreftsyke om bruk av alternativ behandling, sier seniorforsker Agnete E. Kristoffersen, ved forskningssenteret.

Hun forstår at leger kan bli opprørt når pasienter snakker om alternativ behandling, siden dette ofte er behandling som ikke har dokumentert effekt.

– Jeg vil oppfordre alle leger til å sette seg mer inn i alternativ behandling, og snakke med pasientene om det – på en respektfull måte, selv om de er uenige i valgene pasientene tar.

Tidspresset

Det er det for liten tid til i praksis, opplever kreftleger.

Den kliniske virkeligheten er så travel at det ikke blir tid til å snakke om alternativ behandling, sier overlege ved St. Olavs hospital, Stein Sundstrøm.

– Jeg tror de færreste onkologer tar seg tid til å legge inn et spørsmål om det. De fleste onkologer er nok lydhør for hva pasientene mener, men det er ikke sikkert at det er så mye rom for diskusjon, sier Sundstrøm.

Det er forbedringspotensiale i at leger kan ta mer initiativ til å snakke om alternativ behandling, medgir kreftlege Daniel Heinrich. Han er leder for Norsk onkologisk forening.

– Jeg tror de fleste onkologer er ganske flinke så raskt pasienten tar det opp. God kommunikasjonsevne er en grunnleggende del av onkologyrket. Men jeg tror det er forbedringspotensiale i at onkologene selv skal ta opp dette på egen initiativ, sier Heinrich.

