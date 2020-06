DEMONSTRASJON: Her fra demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden tidligere denne uken. Foto: HELGE MIKALSEN

Demonstrasjonen flyttet -politiet stenger likevel vei sentralt i Oslo

Demonstrasjonen mot rasisme i Oslo fredag ble offisielt flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget. Men politiet velger likevel å stenge den sterkt trafikkerte Sørkedalsveien i Oslo, som går forbi ambassaden, fra klokken 13.

For mindre enn 20 minutter siden

I forbindelse med det som var en varslet demonstrasjon utenfor USAs ambassade vil Sørkedalsveien bli stengt for all trafikk, syklende og gående i begge retninger mellom krysset Holmenkollveien/Sørkedalsveien og opp til krysset Gamle Hovseter vei/Sørkedalsveien fra ca. kl. 13 i dag fredag 5. juni og utover kvelden. Veien blir åpnet igjen når det er hensiktsmessig, skriver politiet i en pressemelding.

– Det er for å være føre var og for å ikke lage et trafikkaos, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslopolitiet til VG.

les også Lå an til kjempedemonstrasjon i Oslo: Går ut mot helsemyndighetenes råd

Flere scenarioer

19.000 hadde meldt at de skulle demonstrere i Oslos gater fredag. Planen var å møte opp ved den amerikanske ambassaden og deretter gå til Stortinget. Nå er det i stedet varslet en demonstrasjon for 50 utvalgte personer foran Stortinget.

Men politiet tar høyde for at folk kan ville følge den originale planen, forteller Stokkli .

– Vi vet jo ikke det, men vi tar høyde for det uten at vi har noen indikasjoner på det akkurat nå, sier han.

Han sier politiet har flere scenarioer for hvordan ettermiddagens demonstrasjoner vil foreløpe, og peker på at demonstrasjonen nå er flyttet fra ambassaden til Eidsvolls plass

– Så får en nå se om de som har tenkt seg ned på demonstrasjonen følger den oppfordringen. Det kan også bli delt, der noen markerer på ambassaden, og noen andre steder, kanskje i grupper på 50 stykker. Vi tar høyde for alt det, og satser på at dette går på en rolig å fin måte og at alle kan få lov til å fremlegge sitt budskap på en rolig og verdig måte, sier Stokkli.

– Kommer dere til å gripe inn hvis folk bryter smittevernreglene og samler seg i større grupper?

– Nei, vi har vært ganske tydelige i forkant på at vi er ikke noe smittevernpoliti. Så det skal mye til for at politiet griper inn med tanke på smittevern. Vi skal opprettholde ro og orden, og sørge for at folk skal få lov til å fremlegge sitt budskap.

les også George Floyd-protester inntok Malmö sentrum

Kan påvirke T-banen

Politiet melder at dagens demonstrasjoner i Oslo også kan få følger for T-banen på linje 2 på vestkanten av hovestaden.

– Det antar jeg er basert på at dersom mange demonstranter bruke T-banen til å komme seg til den amerikanske ambassaden på Huseby eller bruker T-banen på deler av strekningen vil det være redusert kapasitet på den linjen, sier pressevakt i Ruter Sofie Brun til VG.

Hun opplyser om at rutetilbudet imidlertid blir det samme for denne T-banelinjen.

– Men kollektivtrafikken har mye mindre kapasitet fordi vi har stengt av en del sitteplasserog ståplasser på grunn av smittevern, sier Brun.

Hun påpeker at reiserådene gjelder fremdeles og hennes henstilling er nå:

– Linje 2 er en strekning med mange avganger og dersom det er veldig mye folk på banen ber vi om at folk venter til neste avgang for å se om den har bedre kapasitet, sier Brun

Publisert: 05.06.20 kl. 13:40

Mer om Nyhet Innenriks

Fra andre aviser