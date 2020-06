TILBAKE TIL DOBBELTROM: Fred er innsatt ved Halden overgangsbolig, og har i tre måneder bodd alene på dette rommet. Fra mandag av kan han få en ny romkamerat. Han ser få muligheter for sosial distansering. Foto: PRIVAT

Kriminalomsorgen lemper på corona-tiltakene – innsatte har fått beskjed om å dele rom igjen

Mandag åpner Kriminalomsorgen for at innsatte i norske fengsler kan måtte dele rom igjen.

Fra og med mandag 22. juni lemper Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på en rekke restriksjoner som har vært i bruk siden den nasjonale nedstegningen i mars.

Et av tiltakene var at innsatte, så langt det lot seg gjøre, skulle få gjennomføre soning i enerom. Nå åpnes muligheten for flermannsrom.

– Vi fikk beskjed fredag om at de som ville bo med noen de kjente på enheten hadde mulighet til å ønske det, ellers måtte du dele rom med en nykommer. Her har de tenkt å fylle opp igjen allerede mandag, sier en av de innsatte ved Halden overgangsbolig, Fred, som helst ikke ønsker at vi publiserer etternavnet hans.

Han er bekymret over at KDI nå velger å åpne for deling av rom, etter å ha tilbrakt flere måneder på enerom, og mener det er mer eller mindre umulig å overholde reglene om sosial distansering når man deler rom.

Regionsdirektør i Øst, Stig Storvik, har det overordnede ansvaret for en rekke anstalter blant i annet Viken, inkludert Halden overgangsbolig. Han er trygg på at dette blir gjort på en forsvarlig måte.

– Man kan alltid diskutere rom for rom, men dette må gjøres i tråd med gjeldende smittevernsregler. I den grad det finnes rom som er uforsvarlig når det gjelder å overholde enmetersregelen, så vil vi ikke fylle rommet, sier Storvik, og legger til at rom ved Halden overgangsboliger i utgangspunktet er bygd som flermannsrom.

Kriminalomsorgen forstår at noen er skeptiske, men viser til at de har Helsedirektoratet i ryggen.

– Når vi åpner for bruk av flermannsrom, er det i henhold til smittevernfaglige råd vi har fått fra Helsedirektoratet. Avstandskravet skal opprettholdes, sier direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud til VG.

Så langt er det påvist coronasmitte hos elleve ansatte i KDI, samt seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen.

SKAL VÆRE TRYGT: Direktør i KDI Lise Sannerud sier samtlige ansatte og besøkende som ankommer norske fengsler må kartlegges for symptomer og nærkontakt med smittede. Foto: Kriminalomsorgen/Studio Wangberg

Stor soningskø

Hun sier at overgangen til normal drift er et naturlig steg som følge av smittesituasjonen i norske fengsler, samtidig som køen til soning har økt.

– Det må vi ta på alvor, og vi må sette i gang tiltak for å få køen ned. Gjenåpning av kriminalomsorgen er i tråd med gjenåpningen i samfunnet for øvrig. Smittespredningen i Norge er lav og vi er nå godt rustet med tanke på planverk og utstyr for å kunne møte eventuelle nye smitteutbrudd i kriminalomsorgen.

FHI sier til VG at de har tiltro til at KDI følger deres generelle råd om avstand når de nå åpner for romdeling.

VG har tidligere skrevet om fengselsansatte som fryktet smitte og forberedte seg på det verste, og frustrerte innsatte som klagde på coronaregler.

Her er noen av restriksjonene som oppheves i norske fengsler mandag:

* Det åpnes for bruk av flermannsrom. Innsatte som samtykker til plassering prioriteres.

* Innsatte kan motta besøk som normalt

* Det blir normal adgang for frigang

* Den utvidede telefontiden som innsatte ble gitt i etter nedstengningen opphører også

