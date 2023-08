Onsdag varierer prisen i NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) mellom 18 og 24 øre/kWh; prisene blir altså tilnærmet like gjennom døgnet. I Midt-Norge og Nord-Norge ligger prisene marginalt høyere, fra 22 til 28 øre/kWh. I NO2 (Sørlandet) er minsteprisen på 97 øre/kWh, mens maksprisen blir på 101 øre/kwh

Store prisforskjeller på strøm, dyrest på Sørlandet

Onsdag er døgnprisen i spotmarkedet 99,7 øre per kilowattime for prisområdet NO2 – Sørlandet. Østlandet og Vestlandet nord for Sunnhordland får 22,4 øre.

Ifølge Europower er strømprisene i områdene NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) de laveste i Europa onsdag, mellom 18 og 24 øre/kWh. I NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) ligger prisene marginalt høyere, fra 22 til 28 øre/kWh.

I NO2 (Sørlandet) er minsteprisen på 97 øre/kWh, mens maksprisen blir på 101 øre/kWh – hele 77 øre/kWh mer.

Ikke siden i fjor sommer – 27. august – har det vært større prisulikheter for strømprodusentene.

Også forrige uke var det store regionale prisforskjeller.

Men da var prisene henholdsvis 5 og 6 kroner per kilowattime, slik at den største prosentvise forskjellen var 16 prosent.

Med differansen onsdag får produsentene på Sørlandet opptil 345 prosent mer enn de andre.

– August ser nå ut til å bli den måneden med størst prosentvis prisforskjell internt i Sør-Norge noensinne, påpeker Europower.