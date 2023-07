TOK SOLBRILLER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes tok på seg solbriller – før dette bildet ble tatt ved en tidligere anledning.

Rødts fylkesledere: Slår ring om Bjørnar Moxnes

Alle fylkeslederne i Rødt som VG har snakket med har tillit til sin leder Bjørnar Moxnes. Flere kritiserer ham likevel for både solbrille-tyveriet og håndteringen etterpå.

«Utrolig svakt håndtert», «Litt pinlig», «En bagatell», «Vil prege omdømmet hans», «Har fått hodemist» og «Tabbet seg skikkelig ut», er noen av vurderingene fra Rødts distriktsledere etter Moxnes’ krisehåndtering.

Tilbakelagt er en helg med et vanvittig kjør mot partileder Bjørnar Moxnes etter avsløringen fredag hvor det ble kjent at han var tatt for tyveri av et par solbriller på Gardermoen.

Moxnes har endret forklaringen sin flere ganger og saken tok en dramatisk vending sent fredag kveld da han innrømmet til VG at han «Rev av lappen og la brillene i bagasjen», da han oppdaget av han hadde tatt dem med seg fra butikken.

Lørdag kveld endret han forklaringen sin igjen – at han ikke ga fra seg brillene på stedet da han ble oppsøkt av en vekter.

– Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem, sa Moxnes til VG.

I dag gikk fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane ut i NRK og ba om internt hastemøte i Landsstyret for å ta stilling til om partiet har tillit til partileder Moxnes.

– Utrolig svakt

VG har ringt Rødts fylkesledere for å få status på hvordan saken står i partiorganisasjonen. Vi har stilt disse spørsmålene:

Hvordan synes du Moxnes har håndtert saken og at han endrer litt på forklaringene sine underveis?

Har du fortsatt tillit til Moxnes som partileder?

Synes du han bør trekke seg som leder?

Vil han kunne være en effektiv leder etter dette?

Dette svarer Rødts fylkesledere til VG:

Fylkesleder i Oppland, Bjørn Kristiansen mener ikke saken har kommet så langt at det er grunnlag for en landsstyrebehandling.

– Dette har vært utrolig svakt håndtert av Moxnes, men jeg har fortsatt tillit til han som partileder, sier han.

– Hvordan synes du Moxnes har håndtert saken og at han endrer litt på forklaringene sine underveis?

– Jeg tenker at dette er en mann som har vært presset og fikk panikk og har ikke greid å håndtere saken på en god måte, sier Kristiansen, som ikke mener han bør trekke seg.

– Partiet må håndtere

Aina Marita Haram Hauge, fylkesleder Møre og Romsdal sier det ikke er noe krav fra medlemmene i Rødt at de trenger en vurdering av Bjørnar Moxnes.

– Det har ikke skjedd noe i denne saken som viser at majoriteten av Rødts medlemmer har mistet tilliten til han, sier hun.

I Finnmark velger man å ikke kommentere saken.

«Rødt Finnmark har valgt i fellesskap å ikke uttale seg i media rundt saken om Moxnes. Vi vil med dette gjøre det helt klart at vi har full tillit til Bjørnar Moxnes som partileder for Rødt.» sier fylkesleder Ida Wiman Jektvik, og henviser til partiets Facebook-sider.

Fylkesleder for Rødt i Agder, Marit Faanes, har akkurat kommet hjem fra ferie og har ikke fått satt seg godt inn i saken.

– Men jeg tenker at dette er en sak partiet må håndtere og har tro på at vi klarer det, sier hun til VG.

– Fremstår litt pinlig

Hans Petter de Fine, fylkesleder i Buskerud er trygg på at ledelsen håndterer saken på en god måte.

– Hva synes du om at han endrer litt på forklaringene sine underveis?

– Det er forståelig at han ikke husker alle detaljer fra forløpet. Men det fremstår litt pinlig når det blir flere runder på denne saken, sier han.

Han har imidlertid fortsatt tillit til Moxnes som partileder og synes ikke han bør trekke seg.

– Liten ripe i lakken

Rainer Svartrapmo, fylkesleder Trøndelag ser ingen grunn til å kalle inn til ekstraordinært møte i Landsstyret.

– Han kunne åpenbart håndtert saken bedre. At noen detaljer endrer seg legger jeg ikke vekt på. Han har ikke endret på vesentlige ting i forklaringen. Dette ser jeg på som en bagatell, sier han til VG.

Han har fortsatt tillit til Moxnes og synes ikke han bør trekke seg.

– Han har fortsatt stor respekt og tillit som leder. At han har fått en liten ripe i lakken kan vi leve med.

– Vil vise seg tilliten verdig

– Bjørnar har fortsatt tillit innad i partiet, sier Ingar Mørkestøl Gundersen, fylkesleder i Viken.

Han mener det ikke er behov for et landsstyremøte om saken.

Les også Rødt-topp: Forstår ikke hvordan han kunne vikle seg inn i dette Leder Bridget Penny (57) i Rødt Vestland forstår ikke hvordan Bjørnar Moxnes kunne rote seg så grundig inn i…

Det at Moxnes har endret forklaring underveis har vært kjedelig å følge, sier han.

– Det er pinlig, men samtidig har jeg forståelse for at han har reagert slik, i en presset situasjon.

Han mener saken er ikke alvorlig nok til at han bør trekke seg.

– Det vil prege omdømmet hans de kommende ukene, men jeg tror han vil vise seg tilliten verdig, sier Gundersen.

– Partiets beste i tankene

Mona Kristin Nordli, fylkesleder Akershus, er enig med partisekretæren om at denne saken ikke krever en hastebehandling.

– Tilliten til Bjørnar er uforandret, i hvert fall blant flertallet av distriktslederne, sier hun.

– Hvordan synes du Moxnes har håndtert saken?

– Jeg tror Bjørnar er veldig stresset for dette. Har nok hatt partiets beste i tankene, men har nok vært naiv i troen på at saken ikke ville blitt oppdaget. Han har fått hodemist og ikke evnet å tenke rasjonelt, sier Nordli, som fortsatt har tillit til Moxnes som partileder.

Les også Moxnes-saken: Skaden blir langvarig Kan Rødt virkelig stole på en partileder som holdt tilbake vesentlig informasjon fra sine nærmeste?

– Denne saken påvirker ikke min tillit til Bjørnar som partileder og stortingsrepresentant for Oslo, sier Jenny Eiksund, fylkesleder for Rødt i Oslo.

– Bjørnar har vært en solid, real og stødig leder for Rødt gjennom mange år. Nå har han tabbet seg skikkelig ut, og jeg er glad han tar ansvar og gjør opp for seg. Dette går først og fremst ut over han selv, sier hun i en tekstmelding til VG.

Det lyktes ikke VG å få tak i fylkeslederne Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane og Thina Aarsund, Nordland.

RØDT-KAMERATER: Boye Ullmann fotografert sammen med Rødtlederen for noen år tilbake.

– Driti på draget

VG har også snakket med partiveteran i Rødt, Boye Ullmann (69), som mener partilederen har tabbet seg ut.

– Her har Bjørnar Moxnes gjort noe dumt. Og det har vel alle gjort en eller annen gang, inkludert meg selv. Men dette skulle vært håndtert med én gang av Moxnes. Han har driti seg ut på privaten, sier Ullmann til VG.

– Hvordan har han håndtert dette solbrille-tyveriet, synes du?

– Han har jugd, antagelig fått panikk og driti på draget. Men jeg synes ikke hverken Moxnes eller for den saks skyld tidligere Sp-leder og statsråd Åslaug Haga eller tidligere SV-leder og statsråd Audun Lysbakken burde gå av som følge av feil som de har gjort, svarer Ullmann som har vært medlem av AKP, RV og Rødt i snart femti år.

Tor Erik Aasen er leder i Volda Raudt, og han er klar på at solbrille-tyveriet aldri burde ha skjedd.

– Det er tragisk at denne saken er kommet opp. Dette burde ikke ha skjedd, sier Aasen til VG.

Han representerer grasroten i Moxnes’ parti, og er en av mange Rødt-kandidater inn mot kommune- og fylkesvalget 11. september.

Aasen tror ikke Moxnes’ solbrilletyveri trenger å endre hvor mange Rødt-folk som får plass i kommunestyrer og fylkesting. Men:

– Det er ikke heldig for Moxnes og Rødt det som har skjedd. Han har driti seg ut. Samtidig er det menneskelig å feile, analyserer Aasen.

TAUS OM KAMERATEN: Rødt-nestor Erling Folkvord (til høyre) ønsker ikke å uttale seg utad om Bjørnar Moxnes solbrille-tyveri. Bildet er seks år gammelt fra en sak om salg av kommunale leiligheter.

Mangeårig frontfigur for Rødt (RV) i Oslo, Erling Folkvord (74) har bestemt seg for at han ikke vil mene noe utad om Bjørnar Moxnes solbrille-tyveri – og måten partilederen har håndtert saken på.

– Jeg har ikke tenkt å uttale meg om den saken utenfor partiets organer, sier Folkvord til VG.

– På generelt grunnlag – synes du partiledere og stortingsrepresentanter bør ha en høyere etisk standard enn folk flest?

– De bør holde seg godt innenfor norsk lov både i arbeidstid og fritid. Jeg er i dag skeptisk til å lage spesielle etiske regler for politikere. Hvem skal lage reglene - og håndheve dem? Samtidig synes jeg det skal være full åpenhet om at – dersom en politiker er straffedømt – så skal velgerne vite om det, svarer Folkvord.

Info Dette er saken 15. juni 2023 blir Rødt-leder Bjørnar Moxnes tatt av vektere på Gardermoen for å ha stjålet et par Hugo Boss solbriller til en verdi av 1199 kroner. Han vedtar et forelegg på 3000 kroner.

30. juni publiserer Romerikes Blad saken: Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen. – Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad. I forelegget står det at tydelig at Moxnes handlet med forsett, altså stjal brillene med vilje: «Moxnes har brutt (...)Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett (...)» – Politiet mener at han har handlet forsettlig, sa politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud fredag ettermiddag. VG intervjuer Bjørnar Moxnes sent fredag kveld. Da sier han gjorde to feil: At han puttet brillene i lommen og gikk ut av butikken uten at han mente å stjele dem. Og at han etter 10–15 minutter oppdaget brillene i lommen sin og rev av lappen og puttet dem i vesken sin. – Da kommer det en vakt og spør etter brillene (...) Da ble jeg utrolig flau, og da var det ikke rom for noen bortforklaringer, sa han til VG. Lørdag kl. 12.00: I en pressekonferanse han hadde kalt inn til, sier VG til Moxnes at «vi har opplysninger om at du først nektet for at du hadde brillene da du ble kontaktet av en vekter» – Jeg tror jeg var helt sjokkert, at det første jeg sa var «hæ, brillene?» da det kom bort en fyr med ID. Jeg fikk panikk. Jeg ble helt lamslått og perpleks, svarte han. – Kommer videoovervåkningen til å vise det du har fortalt? – Den kommer til å vise forløpet, svarte han. Søndag gikk fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane ut og ba om internt hastemøte for å ta stilling til om partiet har tillit til partileder Bjørnar Moxnes. Men han fikk ikke støtte fra partisekretær Reidar Strisland. Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post