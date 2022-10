MISTET LIVET: Sandnes-jenta Stine Roalkvam Evensen (20) døde i halloween-tragedien i Seoul lørdag. Hun var i byen som student.

Stine Roalkvam Evensen (20) omkom i halloween-tragedien i Seoul: − Uvirkelig

Om bare 20 dager skulle Stine Roalkvam Evensen (20) avslutte studiene i Seoul og vende tilbake til Norge. Kort tid før den fatale tragedien, snakket hun med familien i Norge.

– Dette er helt uvirkelig. Det er alltid smertefullt å miste en datter og en søster så altfor tidlig, og i tillegg skjer det på denne måten og så langt hjemmefra, sier Vidar Bakke, som er lokal prest i Bymenigheten i Sandnes og en venn av familien til VG.

Stine Roalkvam Evensen (20) var fra Sandnes, og reiste til Sør-Korea i november i fjor for å lære seg sørkoreansk. Om bare 20 dager var hun ferdig og skulle komme hjem, før hun ønsket jobbe og etter hvert å fortsette studier hjemme i Norge.

Isteden ble hun en av de 154 ofrene for den fatale tragedien etter at det oppsto trengsel i en trang gate under halloweenfeiringen i hovedstaden.

Info Halloween-tragedien i Itaewon i Seoul Lørdag kveld var rundt 100.000 mennesker samlet for halloween-feiring i Itaewon i Seoul.

Klubbdistriktet Itaewon er et yndet sted å feire halloween i Seoul. Høytiden har blitt populær i Sør-Korea de siste årene og feiringen tiltrekker seg besøkende fra mange land.

De to siste årene har festen vært kraftig nedskalert på grunn av pandemi-regler.

Lørdag var det klart for den første store festen på to år. Både festbilletter og hoteller skal ha vært fullbooket lang tid i forveien.

Under feiringen skal mange mennesker brått ha stimlet inn den trange og bratte sidegaten like ved Hamilton Hotel.

Gaten er bare fire meter bred og rundt 40 meter lang.

Da menneskemengden ble presset fra to kanter, skal det ha oppstått panikk Se alt VG har skrevet om halloween-tragedien her. Vis mer

Dramatiske timer

Stine hadde tre eldre søsken og foreldrene i sin nærmeste familie.

– Familien ante uro da nyhetene kom på TV lørdag kveld. De visste at hun skulle være med på dette arrangementet, de hadde hatt kontakt rett i forkant, forteller Bakke.

I løpet av natten kom bekreftelsen på at Stine var blant de mange ofrene.

– En sørkoreansk venn gjorde en stor innsats i løpet av natten for å ringe rundt og forsøke å lokalisere henne. Denne vennen var den første som kunne bekrefte at hun var død.

NYSGJERRIG PÅ LIVET: Stine Roalkvam Evensen var nysgjerrig på livet, og før studiene i Sør-Korea la hun bak seg ett år som utvekslingsstudent på New Zealand.

– Lyst til å oppleve verden

Bakke kjente også Stine godt – som en familievenn, og gjennom oppveksten hennes.

– Hun gikk ut og inn hjemme hos oss i oppveksten, jeg var oppmann på håndballaget hennes og prest da hun konfirmerte seg, forteller han.

Han beskriver henne som rolig og behagelig, men også nysgjerrig på livet.

– På videregående utvekslet hun ett år på New Zealand. Samtidig som hun var en rolig person, hadde hun lyst til å oppleve verden, forklarer han.

Sterkt berørt lokalsamfunn

Bakke forteller at Stine har vokst med interesse for blant annet sørkoreansk musikk, men interesse hadde hun for mange land – og valget falt på Sør-Korea. Dit reiste hun sammen med ei venninne fra Sandnes, men hun reiste hjem til Norge for noen uker siden.

– Det er et lokalsamfunn her i Sandnes som er sterkt berørt. Dette var en familie som kjente mye folk. Nå ønsker vi å slutte ring om dem og støtte dem så godt vi kan, sier Bakke.