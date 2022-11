HANDLEKRAFTIG: Elisabeth Lund, daglig leder i Nidelven menighet stoppet tyven.

Kirkeleder snappet MC-en foran nesen på tyven

– Jeg var ikke redd, sier kirkelederen etter å ha konfrontert MC-tyven gjennom kjøkkenvinduet.

Det er uvisst hva han tenkte på, motorsykkeltyven, da han like godt parkerte tyvgodset sitt utenfor døren til Hoeggen kirke på Nardo i Trondheim.

Det han åpenbart ikke visste var at i denne menigheten befinner det seg en handlekraftig kvinne...

Da daglig leder Elisabeth Lund i Nidelven menighet kom på jobb ved 9-tiden i Hoeggen kirke torsdag, så hun en motorsykkel som sto litt rart parkert ved inngangen.

– Hva tenkte du da du så sykkelen?

– «Hva slags parkering er dette, hvorfor står den her?», tenkte jeg, sier Elisabeth.

FØR/ETTER: Da Elisabeth så motorsykkelen sto parkert utenfor, trillet hun den innenfor og låste døren.

Hun sjekket reg-nummeret og fikk tak i eieren som kunne fortelle at sykkelen var stjålet i løpet av natten fra boligen i Trondheim sentrum, omtrent fire kilometer unna.

– Han forteller at han var på jobb i Stjørdal og sa han ville komme for å hente den kjapt. Han er veldig glad for å få sykkelen tilbake, sier hun.

De ble enige om at hun skulle melde tyveriet til politiet. Hun tenkte det var best å sikre sykkelen og trillet den derfor inn i våpenhuset, inngangen til kirken.

Da oppdaget hun at tenningslåsen var fjernet på sykkelen, en råsprek KTM 690 Duke.

Da gjorde hun ikke døren høy og porten vid.

Hun låste døren.

– Du er ikke eieren

10–15 minutter senere etterpå banket det på kjøkkenvinduet i kirken.

Der sto det en kar som sa han var eier av motorsykkelen, og oppga riktig navn.

– Men jeg tenker «Du er nok ikke eieren av denne sykkelen». For han jeg har snakket med på telefonen er i Stjørdal og kunne ikke ha kommet så raskt, sier hun.

Hun hadde også googlet bildet av eieren, og mannen som sto rett utenfor det åpne kjøkkenvinduet var definitivt ikke samme mannen, forteller hun.

– Han som var blitt frastjålet sykkelen er eiendomsmegler, han som banker på ruten ser ikke ut som en megler, sier hun.

Da ble han sinna

Og der ble de stående og mønstre hverandre gjennom det åpne vinduet.

– Jeg sier rett ut til han, «Det er ikke du som er eier av den motorsykkelen», sier Elisabeth.

Da ble han sinna og sa han skulle ringe politiet. Da svarte hun at «det måtte han bare gjøre, for det hadde hun også gjort.»

Da stakk han av.

– Var du redd i situasjonen?

– Nei, absolutt ikke. Jeg hadde informert de andre i kirken om hva som var skjedd og at ingen skulle åpne døren uten at jeg fikk beskjed, sier hun.

– Skjer mye i kirken

Da politiet kom ga hun en forklaring på hvordan vedkommende så ut og ble vist et bilde av en de trodde kunne være MC-tyven. Hun gjenkjente han straks.

– Hvorfor tror du han parkerte sykkelen der?

– Kanskje han tenkte at det bare skjer ting i kirken på søndager, ler hun.

– Men det er jo feil, for det skjer jo mye hele uken her og det er alltid folk her.

– Er dette det mest spennende som har skjedd her i kirken?

– Det er i hvert fall første gangen jeg har oppklart et tyveri, sier Elisabeth.

Politiet bekrefter at forholdet er anmeldt.

– Anmeldelsen kom inn torsdag og vil bli fulgt opp, sier pressetjenesten til Trøndelag politidistrikt i en SMS.