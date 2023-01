Siktet lege er fratatt autorisasjon

Legen på sørvestlandet som er siktet for seksuell omgang med en pasient, er nå midlertidig fratatt autorisasjonen.

Det bekrefter Helsetilsynet til VG.

– Autorisasjonen Autorisasjonenoffentlig godkjenning for å kunne jobbe som helsepersonell i Norge har blitt suspendert for en periode på seks måneder i påvente av at vi skal behandle tilsynssaken ferdig. Vi kan ikke si noe mer om innholdet i saken foreløpig, opplyser avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet til VG.

Den siktede legen på sørvestlandet ble pågrepet av politiet i november og er siktet for å ha misbrukt legestillingen for å skaffe seksuell omgang med en pasient.

Når hans autorisasjon suspenderes, kan han ikke praktisere som lege før han får den tilbake. VG har vært i kontakt med den aktuelle kommunen mannen er fastlege i. De opplyser om at de har fått inn en vikar som skal ta over pasientene på listen hans.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalist her.

Legen nekter straffskyld

Legen nekter straffskyld, har hans forsvarer Christina Marie Steensnæs Winsor tidligere sagt til VG. I retten har han selv benektet enhver form for fysisk omgang med den fornærmede.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere denne saken.

Bekymringsmelding i mai – pågrepet i november

Saken startet i mai i fjor, da det kom en bekymringsmelding om ham til tilsynsmyndighetene. I juli ble han politianmeldt.

Først i november pågrep politiet ham. De begjærte ham da varetektsfengslet varetektsfengsletfengsling mens det pågår etterforskning av et straffbart forhold i to uker mens de etterforsket saken, men fikk kun rettens medhold i å holde ham i varetekt i til sammen halvannen uke.

Blant annet ville politiet undersøke om det er flere fornærmede. Dette ville også statsforvalteren, som åpnet tilsynssak, finne ut.

Saken ble senere oversendt til Helsetilsynet.

Politiet har avhørt flere vitner i saken, men har så langt vært sparsommelige med å dele informasjon av hensyn til den pågående etterforskningen.

VG stilte tirsdag politiet flere spørsmål i saken, men de har foreløpig ikke svart.