Hva skjedde med Even i Marbella?

På kvelden sender

Even Vinsjevik

Ervik (20) en snap

fra Puerto Banus. Noen timer senere

går kompisene inn

på et utested.



Men Even

kommer aldri.

Spania-turen er den første ferien Even reiser på alene – sammen med en god kamerat. Han står på terskelen til voksenlivet og har fikset fri fra lærlingjobben, der han et par måneder senere skal ta fagprøven. Hjemme har han snakket om å flytte ut av barndomshjemmet. Kameratene har leid en leilighet nær Puerto Banus, et eksklusivt område i Marbella med fete biler, dyre butikker og store yachter som ligger utenfor marinaen. Det er også kjent for å være et yrende uteliv her om kvelden. Det er kameraten, som ikke vil ha navnet sitt i VG, som har fortalt hva som skjedde om kvelden 13. oktober 2021. De to har truffet en tredje kamerat, som er i området på ferie med storfamilien, og skal bli med dem ut på byen.

Etter rundt ti minutter tenker Evens kompis at han sikkert har fått god kontakt med jentene. Etter enda ti minutter begynner han å lure. Han går ut av utestedet, men kan ikke lenger se Even. De forsøker å ringe ham. Summetonen er som vanlig, så de vet at Even har strøm i mobilen. De ringer og ringer. På Snap Map står det at det er mellom 30 og 60 minutter siden han var aktiv. Posisjonen hans er ikke oppdatert. Kameratene sender flere meldinger. Even pleide å ha på lesebekreftelse, som lar avsenderen se når meldingen blir lest. Men disse meldingene blir ikke åpnet. Etter hvert kommer de rett til telefonsvarer når de forsøker å ringe. Det kan bety at telefonen er tom for strøm, avslått eller uten dekning. Resten av natten går Evens kamerater rundt i hele byen, på alle plassene de kjenner til. Da klokken nærmer seg 06–07 om morgenen, tenker de at det ikke er mer de får gjort, og at de bør forsøke å få seg litt søvn. Hva som har skjedd siden de sist så Even, aner de ikke.

14. oktober er Magne Kydland på familieferie i Marbella, en kort biltur unna Puerto Banus.

Dagen før har han kjørt sønnen sin dit, for at han skulle gå ut på byen med Even og den andre kameraten.

Grytidlig denne morgenen ser Kydland at sønnen er aktiv på sosiale medier.

Hvorfor er han oppe så tidlig når han var på fest i går?

Sønnen skriver tilbake at de mistet Even på byen, og at de nå er litt bekymret.

– Da ble vi også litt bekymret, forteller Magne Kydland til VG.

Litt utpå formiddagen bestemmer Kydland seg for å bli med guttene og lete.

De leter i sentrum av Puerto Banus og på steder de tre kompisene var dagen i forveien. Litt på måfå, forklarer Kydland. Stadig kjører de innom leiligheten for å se om Even har kommet tilbake dit, siden de ikke hører noe fra ham.

– Etter noen timer hadde han ikke gitt noe livstegn fra seg. Vi hadde ikke funnet ham, forteller Kydland.

Deretter oppsøker de to ulike sykehus, men ingenting der tyder på at Even er innlagt. Det er stille i bilen mens de kjører rundt. De håper at Even snart skal ta kontakt.

Men jo flere timer det går, desto mer bekymret blir de.

Klokken er 14–15 om ettermiddagen da Magne Kydland og Evens to kamerater bestemmer seg for å melde ham savnet hos politiet.

Det er varmt og kaotisk, og selv om området er blant de mest populære turiststedene i Spania, snakker ingen engelsk. Kun én av dem får gå inn på stasjonen. Der blir Kydland sittende og vente på en tolk, før han får snakke med politiet.

Han viser bilder av Even til politiet og forklarer situasjonen, men opplever at de helst ser at de venter noen timer før de formelt melder ham savnet.

Han blir perpleks over situasjonen og avtaler å komme tilbake dagen etterpå dersom Even ikke dukker opp.

De følger med på lokale medier. Utover ettermiddagen dukker det opp artikler om en ulykke på motorveien i femtiden på morgenen, og de får inntrykk av det er snakk om en britisk turist.

Fotgjengeren var naken og uten eiendeler, så politiet sliter med å identifisere ham, står det.

Klokken åtte om kvelden får Evens mamma Marianne en telefon fra foreldrene til Evens kamerat om at han er forsvunnet. De har varslet Utenriksdepartementet og forteller at kameratene leter etter ham.

Den påfølgende natten sover hun omtrent ikke.

Samtidig i Puerto Banus, om natten snart et døgn etter at Even forsvant, oppsøker kameratene en politipatrulje de ser i sentrum. De spør om politiet kjenner til ulykken det skrives om.

Kameratene viser dem et bilde av Even.

Betjentene ringer rundt, og etter noen minutter kan de bekrefte det kameratene har fryktet:

Even er blitt påkjørt og døde i ulykken som er omtalt i spanske medier.

Patruljen kjører kameratene til Magne Kydland og familien, som befinner seg i Marbella.

– De var sterkt preget av det som hadde skjedd. De hadde nesten ikke sovet på to døgn, forteller Kydland.

Han kjente ikke Even selv. Det var en av kompisene som sønnen hadde fått i senere tid. Likevel fikk han følelsen av å komme tett innpå etter denne dagen.

– Det gikk veldig sterkt inn på meg, sier Kydland om det som skjedde.

– Jeg har tenkt masse på det.

Da han var på politistasjonen, koblet ikke politiet bekymringen hans for Even til det uidentifiserte trafikkofferet fra morgengry samme dag.

– I etterpåklokskapens lys skulle jeg selvsagt stått hardere på mitt, og ikke gått ut derfra uten at Even formelt var blitt meldt savnet. Men situasjonen der og da var kaotisk og stressende, forteller Kydland.

Klokken har passert fem om morgenen over et døgn etter ulykken da det banker på hjemme hos mamma Marianne Vinsjevik på Stord.

– Da får jeg vite at Even er funnet, påkjørt på motorveien, forteller hun.

Da hun snakker med VG for første gang, har det gått et år siden den dagen.

På trappen utenfor Evens barndomshjem står arbeidsskoene hans, men nå er de fylt med potteblomster. Over sofaen henger bilder fra da sønnen var liten. I en kurv ved siden av spisebordet ligger katten som pleide å legge seg inntil Even da han satt i sofaen og scrollet på mobilen.

Marianne husker hun kjente på en lettelse over at han i det hele tatt var funnet, etter å ha levd i uvisshet siden kvelden i forveien.

Samtidig kom sjokket: Even var død.

Dagene som fulgte, husker hun lite av.

Marianne forteller at Even hadde alt:

To måneder etter sydenturen skulle han ta fagprøven, han hadde fått kjæreste og han hadde kjøpt seg ny elbil, en Peugeot, som skulle på service bare to dager etter at han skulle kommet hjem.

Fra Flesland på vei til Spania ringte Even moren for å få nummeret til bilverkstedet.

I det siste hadde han snakket om å flytte i egen leilighet.

Fra flyplassen snakker han også med faren på telefon.

– Vi diskuterte hummerfiske som nettopp hadde startet og som han ville være en del av, forteller faren.

Dette ble den siste gangen Evens foreldre fikk snakke med ham.

– To uker før han reiste til Syden, kom han hjem sent på kvelden og sa at livet hans var fantastisk, sier mamma Marianne.

«Jeg har det så bra», forteller moren at Even sa til henne.

Etter ulykken går det mindre enn to måneder før Evens mamma begynner å lete etter flere svar.

Hvorfor var Even helt naken da han ble funnet?

Hvor var mobilen, bankkortet og klærne hans?

Hva kan forklare at det ser ut som at kortet hans er brukt flere ganger etter at han døde?

Og hvem var de norske jentene, som kan være de siste han snakket med?

Kan de vite hva som skjedde med Even?

Har du tips om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

VG har bedt spansk politi om et intervju og stilt dem en rekke spørsmål om ulykken og etterforskningen de har gjort etterpå.

Til tross for gjentatte forsøk på å få dem i tale, svarer de at de ikke ønsker å svare fordi de er underlagt regler for personvern.

Skal reglene fravikes, må en dommer godkjenne det, forklarer de.

Retten forklarer at det er politiet som vanligvis ber dette, og VG har spurt politiet om de kan be retten om det som er nødvendig for å kunne besvare våre spørsmål. Dette har de ikke svart på. VG har også etterspurt informasjon fra retten, men fått til svar at det ikke gis ut av hensyn til personvern.

For Marianne er det vanskelig å forstå at de ikke skal finnes noen foranledning til det som skjedde, og at politiet heller ikke har undersøkt det.

– Det er noe som ikke stemmer, sier hun.

Hun lurer på om det kan ha skjedd noe som ledet ham ut på motorveien uten hverken klær eller eiendeler. Kan han ha blitt utsatt for noe straffbart?

I sin jakt på svar kontakter hun advokat Kjell Petter Neset. På vegne av Evens foreldre ber han lokalt politi på Stord om å etterforske for å avklare om det har skjedd noe straffbart, og om at de innhenter teledata før de blir slettet.

Teledata fra mobilen kan si noe om hvor Even beveget seg, og hvem han eventuelt snakket med i timene før han døde. Slike data slettes etter noen måneder på grunn av personvernregler.

Advokaten mener det er særlig to forhold ved saken som gjør den aktuell for videre etterforskning:

– For det første er det unaturlig å gå på en motorvei. Hvorfor havnet han der i det hele tatt?

Ulykkesstedet på motorveien er rundt 800–900 meter fra utestedet kompisene var på, og omtrent 2,2 kilometer unna leiligheten de bodde i.

Det andre er at han ikke hadde på seg klær, og at tingene hans heller aldri ble funnet.

Marianne forteller at Even er typen som aldri ville forlatt kompisene sine uten å si ifra om at han for eksempel skulle gå hjem.

Dessuten hadde han alltid mobilen i hånden.

– Den har han ikke sluppet frivillig, sier moren.

Omstendighetene rundt ulykken – der han i tiden forut har forsvunnet fra kompisene uten å si fra eller svare på telefonen, for så å ende opp helt naken og uten eiendelene sine – får henne til å mistenke at noe må ha skjedd.

At Even kan ha gått ut på veien og blitt påkjørt av fri vilje, har hun vanskelig for å forstå.

I en skuff på kjøkkenet har Evens mamma tatt vare på papirer og dokumenter fra etter ulykken. På et ark er en spansk artikkel om ulykken oversatt til norsk. Presten kom med den.

En kontoutskrift ligger også der.

Marianne bet seg merke i to transaksjoner fra 15. oktober, dagen etter at Even døde, men tenkte at det helt sikkert måtte være snakk om etterregistreringer.

Da VG begynner å undersøke saken, får hun hentet ut en detaljert oversikt over korttransaksjonene på Evens bankkort i dagene etter ulykken.

Utskriften viser at kortet hans er trukket eller forsøkt trukket for euro 23 ganger etter at han døde. Fordi kortet er meldt mistet, er det flere forsøk som ikke går gjennom.

To av stedene kortet er brukt, ser ut til å være på en restaurant som ligger mellom fire og fem kilometer fra både sentrum og leiligheten kameratene bodde i. En annen transaksjon er i en butikk som ligger over ni kilometer fra sentrum og enda lenger unna leiligheten.

Evens ene kamerat sier at de ikke var på noen av disse stedene. Det gjør det mindre sannsynlig at det er snakk om etterregistreringer i kortutskriften.

– Det er små beløp, men jeg ønsker å vite hva som ligger bak disse transaksjonene, sier Evens mor.

Info Evens transaksjoner 14.–15. oktober:

Evens kort er trukket for euro 11 ganger fra etter han døde. Beløpene er på mellom 40 og 500 kroner og ser i hovedsak ut til å være på kiosker, en klesbutikk og lignende.

16. oktober:

Evens kort er trukket for tre ulike eurobeløp på en restaurant fem kilometer nordøst for Puerto Banus, ifølge Google Maps. Evens kamerat kjenner ikke igjen gatebildene av denne restauranten.

18. oktober:

Evens kort er forsøkt trukket for eurobeløp åtte ganger fra en klesbutikk på nett. Kortet er nå sperret og beløpene trekkes ikke.

19. oktober:

Kortet er forsøkt trukket for et eurobeløp én gang, på en butikk som ved Google-søk dukker opp ni kilometer sydvest for Puerto Banus. Kortet er sperret, og heller ikke dette beløpet blir trukket. Even og kameraten var ikke innom dette stedet, ifølge kameraten. Vis mer

Kommunikasjonssjef Hanne Dankertsen i Sparebanken Vest sier at de ikke kan kommentere transaksjonene av hensyn til taushetsplikten. På generelt grunnlag forklarer hun at tidspunktene som oppgis for korttransaksjoner, i utgangspunktet skal være korrekte og fra det øyeblikket kortet brukes, men at det kan være unntak.

Slike unntak kan dreie seg om at kortterminaler er offline eller såkalt batchkjøring, at flere transaksjoner sendes samlet.

Det er vanskelig å slå fast med sikkerhet om kjøpene kan ha blitt gjort av Even selv – og trukket først i dagene etter at han døde.

I spanske medier står det bare et par dager etter ulykken at politiet jobber med å undersøke de spesielle omstendighetene rundt ulykken der Even døde.

I mars 2022, tre og en halv måned etter at advokat Kjell Petter Neset kontaktet politiet i Norge på vegne av Evens foreldre, får han oversendt de spanske etterforskningsdokumentene og oppsummeringen som er gjort på norsk av en norsk politikontakt i Spania, et bindeledd mellom politiet i Norge og utlandet.

«Politiet anser seg med dette ferdig med saken» skriver politiadvokaten som sender over dokumentene som VG også har fått se.

I dokumentene kommer det ikke frem om Even er obdusert, men det står at en rettsmedisiner har sett på ham. En slik undersøkelse kan gi informasjon om skadene. Noe blodprøvesvar, som kan gi svar på om Even var påvirket av andre rusmidler enn alkohol, ligger ikke der. Det står imidlertid at politiet i Spania venter på en laboratorieanalyse fra et rettsmedisinsk institutt.

Teledata som kan si noe om en persons bevegelser, er ikke hentet inn.

Etterforsker Arne Velle, som så på saken hos Sør-Vest politidistrikt, sier til VG at de undersøkte mulighetene for å gjøre det.

– Det var ikke hjemmel etter hverken norsk eller spansk lov til å innhente teledata i en slik sak. Spansk politi mistenkte ikke straffbart forhold med tilstrekkelig strafferamme. De krever mistanke om minst tre års strafferamme for å gi ut slik data, skriver han i en e-post til VG.

I dokumentene beskrives et vitne som var på skadestedet, men som politiet i Spania ikke har fått tak i i ettertid, tross gjentatte forsøk. De vet derfor ikke hva dette vitnet kan ha sett.

I dokumentbunken fra spansk politi står det om mønsterdybde på dekkene, hastighet og hvor det finnes gangveier for fotgjengere.

Men det står ingenting om hva som kan ført Even dit, eller hvorfor omstendighetene var som de var, som Evens mor håpet på.

Området Even ble påkjørt i, er et mørkt punkt i veinettet der flere fotgjengere er blitt påkjørt, skriver Diario Sur når de omtaler ulykken.

Bare en måned tidligere døde en britisk, ung mann etter en påkjørsel like ved. I 2013 ble det satt opp et høyt metallgjerde over et strekke på 150 meter av betongmuren, som avgrenser kjøreretningene i det mest kritiske området for å unngå at fotgjengere skal krysse motorveien.

Om Even har forsøkt å krysset veien, men møtt det høye gjerdet og deretter gått eller falt tilbake i veibanen før ulykken inntraff, er uklart og kommer ikke frem av overvåkningsvideoen på grunn av mørket.

Politiet skriver at sjåføren forsøkte å stoppe og svinge unna, men ikke greide det.

Like ved ulykkesstedet fotograferer politiet en lys, beige bukse som ligger på veiskulderen, og som de mener tilhører Even. Utover det er ikke Evens eiendeler, som resten av klærne hans, mobilen eller bankkortet, nevnt i etterforskningsdokumentene.

Disse tingene har aldri kommet til rette.

Den norske politikontakten i Malaga vurderer at politiet i Spania har gjort en grundig jobb.

Advokat Kjell Petter Neset føler ikke at anmodningen han sendte på vegne av Evens foreldre, er etterkommet.

– Det er ikke gjort nye etterforskningsskritt etter at jeg tok kontakt. Sør-Vest politidistrikt har lagt bort saken. De har lagt seg på samme konklusjon som spansk politi, om at dette var en trafikkhendelse, sier han.

VG har spurt hva norsk politi konkret gjorde etter at advokat Neset kontaktet dem, og om foreldrenes bekymring for at noe straffbart hadde skjedd i forkant, noen gang ble kommunisert til spansk politi.

– Det er innhentet informasjon om trafikksaken. Etter en vurdering av opplysningene her har vi ikke funnet grunnlag for å ta ytterligere kontakt med spanske myndigheter, svarer politiadvokat Sidsel Tunestveit til VG.

Minst to ganger i uken kjører Marianne opp til Evens grav. Hun må sjekke at lyslenken virker. Noen ganger blir hun sittende i bilen og bare se på lysene.

Denne gangen ligger det flere blomster der.

– Når du bare blir 20 år, er det grusomt, sier Marianne.

Hun forteller at sønnen er dypt savnet av både familie og venner. Selv kan hun fortsatt knapt forstå at han er borte.

Ved å fortelle om hva som skjedde med Even – og være åpen om alt det som er ubesvart i tiden før og etter hendelsen – håper hun å komme nærmere et svar på hva som førte til at sønnen brått døde på ferie i oktober for over et år siden.

– Jo mer jeg har gravd, desto mer rett synes jeg det er å forsøke å finne flere svar, sier hun.

– Jeg håper kanskje at de jentene som var der, så noe, og at de kan melde seg.

Marianne synes det er vanskelig å gå videre uten å gjøre alt hun kan for å finne flere svar.

– Selvfølgelig må jeg avfinne meg med at jeg kanskje aldri får et ordentlig svar, men da har jeg i hvert fall prøvd. Det er viktig for meg.

Hva skjedde med Even i Marbella?