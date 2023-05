Mener KNM «Helge Ingstad»-vaktsjefen må straffes - nå kommer dommen

Brobesetningen på fregatten melder at de ikke kan svinge, før de har passert et stasjonært objekt på den aktuelle siden.

«Helge Ingstad» tror de har radiokontakt med et annet fartøy i nærheten og forstår ikke at en tanker kommer rett mot dem.

Etter at Fedje VTS kaller opp «Helge Ingstad» kl. 04:00:44 og sier at de er nødt til å gjøre noe fordi de nærmer seg veldig, skjønner plutselig vaktsjefen på fregatten at Sola TS er i bevegelse, og at de er på kollisjonskurs.