BRÅ VENDING: Helen Larsdotter Svare (43) stakk hodet innom fjøset etter barnetoget for å sjekke om den drektige søya hadde lammet ennå. Da måtte hun umiddelbart trå til.

Avbrøt 17. maifeiring for lamming i nysydd bunad

En bonde har aldri fri. Det ble Helen Larsdotter Svare (43) fra Vågå minnet på da hun for noen timer siden måtte ta imot lam – i sin splitter nye bunad.

Da Svare tittet innom fjøset til morgenen, håpet hun de siste lammene var født.

– Jeg er veldig glad i 17. mai, og håpet på fri. I vinter har jeg til og med sydd min egen bunad som jeg skulle bruke, forteller sauebonden.

Men søya sto fortsatt drektig i båsen, og det var ingen umiddelbare tegn til at noe skulle skje. Svare tok derfor på seg sin nysydde livkjol fra Vågå – og tok sjansen på en kjapp tur til Vågå sentrum sammen med familien.

HELT NY BUNAD: I vinter har Helen Larsdotter Svare (43) gått et kurs der hun sydde sin egen livkjol, en tradisjonell drakt fra Vågå. Dette bildet ble tatt før drakten måtte til pers på fødestua i fjøset.

– Vi fikk ungene i barnetoget og tok en kaffekopp, men så sa jeg til mannen min at «nå må vi hjem», forteller Svare.

Måtte trå til – i bunad

Mannen reiste videre, mens Svare selv bare skulle se til den lammeklare søya.

– Der hadde det kommet ett lam, og i det jeg kom, kom det et hode til ut, forklarer hun.

Svare hadde ikke annet valg enn umiddelbart å trå til selv for å hjelpe det neste lammet ut.

– Jeg tok på meg en arbeidsjakke og fikk trykket stakken oppunder jakken. Så sto jeg der i strømpebukse og tresko, sier Svare.

– Jeg kan tenke meg det var litt av et syn! Det var vel slik de gjorde det på 1800-tallet, sier hun, med henvisning til at stakken på den tiden tross alt var et langt mer hverdagslig plagg.

Svare fikk først hjulpet et lam ut, og deretter enda et.

– Det er blod på skjorten, men bunaden har klart seg. Men den lukter fjøs, sier Vågå-bonden. Nå er bunaden forvist til lufting. Skjorten kan vaskes.

1 / 2 Svares nysydde livkjol fra Vågå lukter nå fjøs og må luftes resten av dagen. forrige neste fullskjerm Svares nysydde livkjol fra Vågå lukter nå fjøs og må luftes resten av dagen.

Episoden bekymrer ikke Svare, som ler godt av dagen som tok en litt annen vending enn nasjonaldager flest.

– Det ble tre søyelam, søyelam, hunn-lamog de er friske og fine. Nå ligger de og sover, sier hun.

SPESIELLE SMÅ: Tre søyelam ble født på gården hos Helen Larsdotter Svare i Vågå den 17. mai – senere enn noen gang før i Svares bondekarriere.

Hva skal lammene hete?

Bak seg har Svare ti år som sauebonde. Men aldri før har lammingen vart så sent utpå våren som til 17. mai. Med de tre nyfødte 17. mai-lammene, har de nå tatt imot akkurat 200 lam på gården i år.

Bare fire lam mangler før vårens lamming er over på gården i Vågå. I månedsskiftet mai/juni får flokken reise til seters i Nord-Gudbrandsdalen for å gjøre seg fete gjennom sommeren.

Med så mange sauer på gården, er det vanskelig å gi alle navn. Men disse tre blir spesielle, mener sauebonden.

– De ble jo født på 17. mai, så vi må prøve å gi dem navn, sier Svare.

Hva de tre 17. mai-lammene skal hete er enda uklart.

Hva synes du de skal hete? Del dine navneforslag til de tre 17. mai-lammene i kommentarfeltet under: