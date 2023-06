REGNBUEDAGENE: Regnbuedagene er pride-markeringen i Bergen, her representert ved et bilde fra Torgallmenningen i 2016. Redd Barnas barnearrangement er avlyst etter trusler.

Vil ikke dele innhold i trusler mot barnefestival

Redd Barna så seg nødt til å avlyse barnefestivalen som skulle avholdes under pride i Bergen, men vil ikke dele det konkrete innholdet i meldingene og truslene de fikk.

Kortversjonen Redd Barna avlyste torsdag deres barnefestival under Pride i Bergen på grunn av trusler.

Politiet hadde gjort en risikovurdering av arrangementet, men ingenting tilsa at det ikke kunne avholdes. Redd Barna tok avgjørelsen på eget initiativ.

Hvor mange trusler og meldinger det er snakk om har Redd Barna foreløpig ikke talt opp.

Organisasjonen vil heller ikke dele det konkrete innholdet i meldingene og truslene, etter en barnefaglig vurdering de har gjort.

Redd Barna mener fortsatt at avlysning er riktig avgjørelse. Vis mer

Barnefestivalen skulle arrangeres i Bergen førstkommende søndag, men torsdag valgte organisasjonen selv å avlyse hele arrangementet på grunn av trusler – til tross for at politiet hadde gjort en risikovurdering og mente det var trygt.

– Politiet var forberedt på å sikre arrangementet og hadde planlagt nødvendige tiltak, sa politiet etter at avlysningen kom.

Den siste risikovurderingen om at festivalen kunne avholdes gjorde politiet i går - altså onsdag.

Avgjørelsen har skapt stort engasjement og fått en rekke politikere til å kreve at myndighetene i enda større grad sørger for at pride-arrangementer er trygge.

Deler ikke innhold i meldinger og trusler

Hvor mange trakasserende meldinger og trusler festivalen har fått, er foreløpig uklart. Innholdet i dem er også ukjent, men Redd Barna har tidligere sagt at truslene har vært konkrete om trakassering og vold.

VG har spurt Redd Barna om de kan dele innholdet i truslene og meldingene som har kommet mot arrangementet - og som førte til at de bestemte seg for å avlyse.

Det ønsker de ikke, ifølge leder i Norgesprogrammet til Redd Barna, Monica Sydgård.

– Vi har gjort en barnefaglig vurdering som tilsier at vi ikke ønsker å gå i detalj om hva disse truslene inneholder, sier hun til VG, men ønsker ikke å utdype det.

AVLYSER: Leder i Norgesprogrammet til Redd Barna, Monica Sydgård.

Har ikke gjort opptelling

Sydgård sier at meldinger og trusler har kommet inn i mange kanaler i løpet av de siste dagene, siden arrangøren gikk ut på Facebook og spurte etter frivillige.

– Vi har ennå ikke talt opp hvor mange meldinger det er snakk om. Alt er ikke trusler. Det er veldig mange veldig sinte meldinger, noen av dem har vi oppfattet som trusler og en av dem har vi allerede anmeldt, sier Sydgård.

Hun sier at Redd Barna vi følge politiets anbefalinger hva gjelder oppfølgingen av resten av meldingene. Politiet har sagt at de anbefaler at alt anmeldes, slik at politiet kan vurdere lovligheten.

Trygge på at avlysning var riktig

– Ville vurderingene for arrangementet vært annerledes dersom arrangementet var for voksne?

– Det er forskjell på å vurdere avlysning av et arrangement for voksne menneskerettighetsaktivister som står opp og kjemper for LHBTI-rettigheter, og å avlyse et arrangement som bare skulle være en positiv og trygg arena for barn der man skulle feire mangfold, regnbuen og det skulle være lek og moro, sier hun.

Torsdag ettermiddag sier hun at organisasjonen fortsatt er helt trygge på at avlysningen var rett avgjørelse.

– Barn skal ikke oppleve at noen er der for å true, trakassere, eller utøve vold. Vi ville ikke risikere at noen barn fikk en sånn negativ opplevelse, sier hun.

