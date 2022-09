TV 2: Tor Kjærviks sønn dømt utilregnelig

BLE DREPT: Advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i rekkehuset sitt på Røa 12. april i fjor. Nå er sønnen dømt utilregnelig.

Sønnen til den profilerte advokaten Tor Kjærvik er dømt til tvungen psykisk helsevern. Han får likevel arve fra sin far, skriver TV2.

Saken gikk for Romerike og Glåmdal tingrett i begynnelsen av september.

Tor Kjærvik ble skutt og drept i hjemmet sitt på Røa i Oslo 12. april i fjor. Sønnen, som er i 30-årene, sto tiltalt for drapet og for å ha avfyrt minst åtte skudd mot Kjærviks samboer Merete Bertheussen. Han sto også tiltalt for en knivepisode i fengselet etter drapet.

Sønnen er nå dømt til tvungen psykisk helsevern, men mister ikke arveretten, skriver TV 2.

Statsadvokat Sturla Henriksbø under rettssaken i Lillestrøm tinghus.

Vurderte arveretten

Tor Kjærviks samboer Merete Bertheussen bor fortsatt i rekkehuset på Røa, som er åstedet for drapet og drapsforsøket.

Hun har imidlertid sagt at hun ikke ønsker det lenger. En tredel av boligen var testamentert til henne ved et eventuelt salg, men dette vil ikke være nok til å kjøpe ny bolig.

– Jeg må få et svar på hva som vil skje fremover, sa Bertheussen til VG da rettssaken pågikk om hvorvidt rettens konklusjon var viktig for at hun skulle føle seg trygg igjen.

– Og jeg vil ikke arve noe sammen med ham. Det vil gjøre det svært vanskelig for meg, sa hun.

I RETTEN: Tor Kjærviks samboer Merete Bertheussen sammen med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Hvorvidt den drapstiltalte sønnen skulle arve fra Tor Kjærvik var blant spørsmålene retten skulle ta stilling til. Det vil også spille inn for hva som skjer ved et eventuelt boligsalg av rekkehuset på Røa der drapet og drapsforsøket skjedde.

Ifølge TV 2 er sønnen dømt til å betale Bertheussen 120.000 kroner i erstatning og 150.000 kroner i oppreisning.