PÅGREPET: Russeren ble i april 2017 pågrepet på Grønland i Oslo med en bombelignende sprengladning.

Bombedømt russer pågrepet på grensen til Norge

En bombedømt russisk statsborger ble torsdag pågrepet på Svinesund, på vei inn i Norge, melder Nettavisen.

– PST kan bekrefte at opplysningene Nettavisen kommer med stemmer og PST er varslet. Men dette er en sak som ligger hos Øst politidistrikt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til Nettavisen.

I september 2018 ble mannen dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning. Mannen ble besluttet utvist fra Norge til Russland, fordi PST mente han hadde planer om å begå terror, ifølge Nettvisen.

SPERRET AV: Politiet sperret av et stort området da de pågrep den unge russeren på Grønland i april 2017.

I oktober 2017 ble mannen dømt til ni måneders fengsel i Oslo tingrett for befatning med eksplosiver, i den hensikt å begå en straffbar handling. Tiltalte var da 17 år.

Saken ble anket til lagmannsretten. Et flertall av dommerne kom i ankesaken frem til en betinget straff på ett års fengsel med to års prøvetid, grunnet tiltaltes unge alder da hendelsen fant sted.

VG skrev i mars 2018 at mannen opprinnelig er russisk statsborger. Bomben han ble pågrepet med var laget av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha blitt beskrevet som primitiv, med begrenset skadepotensial.

18-åringen nektet straffskyld gjennom hele rettsprosessen. Han forklarte under rettsaken i Oslo tingrett at han hadde planlagt å detonere bomben i skogen nær der han bodde.

Han var også tilknyttet to fremmedkrigere som hadde reist fra Norge til Syria. Politiet sikkerhetstjeneste opplyste i 2017 at de tidligere hadde gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.

Ifølge Nettavisens opplysninger ble mannen pågrepet på Svinesund torsdag, på vei inn i Norge. Han var da i en buss fra Gøteborg i Sverige. Nettavisen er kjent med at PST straks ble varslet om pågripelsen.

Etter det Nettavisen får opplyst er den 22-årige russiske statsborgeren foreløpig er siktet for brudd på innreiseforbudet og er besluttet fengslet på grunn av unndragelsesfare. Fengslingen går lørdag i Søndre Østfold tingrett i Halden.

Mannens forsvarer Javeed Shah sier til Nettavisen at mannen har opplyst om at årsaken til at han har returnert til Norge er at han er blitt utsatt for umenneskelig behandling og tortur etter at han ble sendt tilbake til hjemlandet Russland.

– Han ble også truet med å skulle utføre militærtjeneste for dem. Han hadde ikke noe annet valg enn å forlate landet og han var redd for sitt eget liv hvis han ble værende i Russland, sier Shah til Nettavisen.