VÆRSKIFTE: Anita Varmskog Elshøy (57) og Jon Elshøy (63) fra Oslo på ferie i Italia. Etter hvert ble varmen for mye.

Ektepar fra Oslo avbrøt Italia-ferien grunnet varmen: − Vi hadde ikke sjans

Anita Varmskog Elshøy (57) og Jon Elshøy (63) gledet seg til to uker i den italienske landsbyen Vasanello. Men, etter en uke med hodepine, svimmelhet og svette, måtte de se seg slått av varmen.

Kortversjonen Anita Varmskog Elshøy (57) og Jon Elshøy (63) endte opp med å avbryte ferien i den italienske landsbyen Vasanello på grunn av en intens varmebølge.

Ekteparet opplevde symptomer som hodepine, svimmelhet og konstant svetting på grunn av temperaturer på mellom 37 og 38 grader, og bestemte seg for å kjøre hjem til Norge etter en uke.

De sto fast i en to timer lang kø i ekstreme temperaturer over 45 grader, hvor gummien på bildekk smeltet og det ikke var mulig å skaffe vann.

Anita Elshøy beskriver opplevelsen som en vekker og mener at klimaforandringene er skremmende. Hun sier de må omstille seg totalt om hvordan de tenker om ferie fremover. Vis mer

Det er femte gang ekteparet besøker landsbyen i ferien, som ligger 80 kilometer nord for hovedstaden Roma. Årets ferie havnet midt i en periode hvor Italia nærmer seg nye varmerekorder.

– Vi hadde gledet oss veldig til denne ferien, forteller Anita til VG.

Oppholdet ble derimot ikke helt som forventet. Den første uken vippet gradestokken på mellom 37 og 38 varmegrader. De begynte å merke varmen på kroppen.

– Det var som å gå på en vegg. Det var hodepine, svimmelhet og konstant svetting. Vi drakk vann hele tiden, sier hun.

VASANELLO: Ekteparet har besøkt landsbyen Vasanello flere ganger om sommeren. Det er over en times bilkjøring til nærmeste strand, noe som var en utfordring i varmen, forteller Anita.

Etter en uke bestemte de seg. Varmen ble for mye. De pakket sakene i bilen og kjørte hjemover.

Tips oss: Er du på ferie og har det veldig varmt? Da vil VG gjerne snakke med deg. Ta kontakt her.

– Vi skulle egentlig være der i to uker, men innså at varmen ble for intens. Det skal mye til for at vi avslutter en ferie. Vi har ikke vært med på noe lignende tidligere, vi hadde ikke sjans, sier Anita.

Info Symptomer og råd mot heteslag Tegn på heteslag kan være slapphet, fall, at du spiser og drikker minimalt, akutt forvirring og sparsom og mørk urin.

Unngå heteslag ved å drikke rikelig, bruk lette, luftige og lyse klær, dusj eller bad i kjølig vann, eventuelt legg våte håndklær på huden, opphold deg i kjølige rom og reduser fysisk aktivitet.

De mest utsatte for heteslag er skrøpelige eldre, personer med demens eller alvorlige kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer. Kilde: FHI Vis mer

45 plussgrader og kø på motorveien

Fra mandag fikk de beskjed om at det kom til å bli enda varmere. Da de skulle kjøre nordover mot Østerrike stoppet trafikken plutselig opp på motorveien mellom de italienske byene Firenze og Trento.

Bakgrunn: Hetebølge på vei gjennom Europa

– Vi sto to timer i kø, og gradestokken bikket 45 plussgrader. Vi så dekkrester på veien fra gummi som hadde smeltet, og motoren begynte å tikke. Da fikk vi litt hetten, forteller Anita.

Aktiver kart

Parkeringstillatelsen i plast fra borettslaget hjemme i Oslo, som hang utenpå bilen, endret farge fra hvitt til brunt i løpet av timene i køen.

– Køen flyttet seg ikke, vi kom oss ikke ut og det var ikke mulig å skaffe vann, det var ganske tøft, erkjenner Anita.

1 / 2 SMELTET: Parkeringstillatelsen fra Brattlikollen Boligsameie i Oslo gikk fra hvit til brun da de sto i kø på vei nordover. 45 PLUSS: Gradestokken i bilen illustrerer den svette situasjonen ekteparet befant seg i på vei hjem fra den avbrutte sommerferien. forrige neste fullskjerm SMELTET: Parkeringstillatelsen fra Brattlikollen Boligsameie i Oslo gikk fra hvit til brun da de sto i kø på vei nordover.

– Vi må kanskje tenke litt nytt nå

57-åringen beskriver ferien som en vekker.

– Klimaforandringene er litt skremmende. Vi er vanligvis glade i å reise sørover på ferie, men vi må kanskje tenke litt nytt nå, sier Anita.

Ekteparet kom hjem til Oslo torsdag. Nå skal de sette seg ned og planlegge resten av ferieukene. Men, den blir i Norge, forteller hun.

Les mer: Advarer ferierende nordmenn

– Det var deilig å puste i norsk luft, forteller Anita om å komme hjem:

– Norge er jo et fint land å feriere i, men man er vant til å tenke at man skal sørover, fordi man ønsker seg litt varme og kanskje noen strender. Men nå er jo temperaturene i vannet bra her hjemme også, vi må bare omstille oss totalt om hvordan vi tenker om ferie fremover, sier Anita.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post