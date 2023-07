MUY CALIENTE: Skyggeluen må på. Tærene må dyppes. Hetebølgen er her.

– Gleder oss til norsk sommer!

BENALMÁDENA (VG) Vegard Vang har bodd i Spania i 13 år. Nå gleder han og familien seg til å rømme motsatt vei enn turistene.

William (1) dingler mellom beina til foreldrene Vegard Vang (37) og Elizabeth Varela Vang (32).

Det siste døgnet har 1-åringen tilbrakt innendørs, men William gliser likevel.

Endelig får han kjenne på vannet.

– Den dagen i går ...

Vegard rister på hodet.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så varmt alle de 13 årene jeg har bodd her, forsetter han.

– Og varmen blir verre hvert år, mener Elizabeth.

ENDELIG OVERSKYET: Dermed fikk William (1) en tur i bassenget midt på lyse dagen.

44 grader (!)

Nok en hetebølge skyller over Europa.

I Sør-Spania er varmen aller mest intens, ifølge meteorolog Tone Christin Taule.

Heten er såpass ekstrem at Spanias varmekart har gått fra rødt til svart.

– Noen stasjoner hadde 42,9 grader, sa Taule til VG tidligere onsdag.

RØD, RØDERE, SVART: Varmekartet for Spania fikk helt nye fargetoner denne uken.

Torsdag formiddag har skylaget gitt solsteiken en pause i den lille byen Benalmádena sør på spanskekysten.

Dermed våger hele familien seg utendørs for å vise VG rundt i nabolaget.

– Hvordan takler minstemann varmen?

– Vi er inne hele dagen og bader ham i bassenget på kvelden, når varmen er tålelig, sier Vegard.

Onsdag var det til og med for varmt for kveldsbad.

Tidligere samme dag besøkte Vegard en venn som bor lenger inn i landet.

På den 20 minutters lange kjøreturen steg sifrene på dashbordet fra 39 til 44.

44 varmegrader, altså.

– Det var ganske crazy. Vi er heldige som har litt vind her på kysten. Jeg holdt ut der oppe i fem minutter, sier Vegard.

Tips VG om din sommer! VG er i Sør-Spania.

Han er eiendomsinvestor og flyttet sørover for jobben i 2010.

I 2016 møttes de relativt nybakte foreldrene da de begge bodde i Malaga. Den storslåtte byen ligger 20 kilometer øst for deres nåværende hjem.

– Området er fantastisk, men de beste månedene er på våren og høsten, sier Vegard.

Midten av juli er ganske annerledes:

– Det er altfor mye. Helt umulig, sier Elizabeth.

STAY HYDRATED: Selv små helter må huske og helle i seg nok vann. Her får William (1) en stor slurk av mamma Elizabeth.

– Hvordan er det å leve i denne varmen?

– Vi er ikke så mye ute. Livet blir annerledes. Å ta med minstemann ut på dagtid ... Det er bare å glemme, sier Vegard.

Svetten pipler hos samtlige rundt stuebordet, til tross for at klimaanlegget går for full guffe.

Vegard lener seg tilbake og ler.

– For en trønder er dette for mye!



Ferierer i Norge

– Vi har det veldig bra her, men fra neste år drar vi nordover når Spania er på sitt varmeste. Ting endrer seg, og med barn må vi prioritere annerledes, forklarer Vegard og Elizabeth.

I slutten av juli reiser de på ferie til Norge.

– Vi gleder oss til norsk sommer! Familien vår i Trøndelag har dårlig samvittighet når de forteller om 16–17 grader, men ...

Vegard gliser.

– Jeg håper det regner. Det blir fantastisk!

HOLA NORUEGA: Familien på tre gleder seg til norsk sommer – og håper på regn.

