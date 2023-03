Fest på Høyres landsmøte: − Og Sindre, han stiller opp!

GARDERMOEN (VG) Erna Solberg og Sindre Finnes svingte seg på dansegulvet lørdag kveld. – Altfor få steder folk på vår alder kan gå ut og danse, sier Erna.

Lørdag kveld var det dansefest på Høyres landsmøte. Og Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes lot seg ikke be to ganger.

Til tonene av Justin Timberlakes «Cant´t Stop the Feeling» svingte de seg på parketten.

– Vi liker å danse og synes det er altfor få steder folk på vår alder kan gå ut og danse, sier Erna, før hun legger til:

– Og Sindre, han stiller opp!

På spørsmål om dansingen er frivillig – eller tvang, svarer Sindre Finnes:

– Jeg synes det er gøy!

Ble småkjærester

Det er nesten 40 år siden de to traff hverandre i et møte i Den Konservative Studentforening. Men først ett år, da Sindre Finnes flyttet til Bergen for å studere ble det romantisk. Akkurat når forholdet gikk fra vennskap til noe mer, vet de ikke, har de fortalt i et tidligere VG-intervju.

Først ble de «småkjærester». Så en morgen la Sindre igjen en tannbørste i leiligheten til Erna. Uken etter en barberhøvel. En dag leide han ut sin egen leilighet og flyttet inn.

– Han var jo en sporty og atletisk fyr jeg ble imponert over. Han tok meg med på tur i fjellet og sånt. Det likte jeg, sier Erna.

Også dansingen har de til felles.

– Det er veldig kjekt å kunne danse på landsmøtene, sier Erna Solberg til VG lørdag kveld.

Nei til mobilforbud

Tidligere denne dagen sa Høyre nei til mobilforbud i skolen, etter en heftig debatt.

Høyre-leder Erna Solberg stemte mot mobilforbudet og er glad for at det gikk som det gikk:

– Jeg mener at man skal begrense skjermbruk, men jeg mener at vi som foreldre, og kommunene, er nærmere til å bestemme hvordan dette skal fungere i praksis, sier hun til VG etter voteringen.

Et enstemmig Høyre-landsmøte vedtok også lørdag å si «nei til regjeringens skatt på havbruk».