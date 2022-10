FLYTTET MUMIER: Mannen gikk ned i krypten under kirken, åpnet kister og flyttet på mumifiserte lik. Bildet er tatt ved en annen anledning og publiseres etter avtale med utgiver av boken, Kom forlag.

Tiltalt for kirke-hærverk: Flyttet på mumier

Mannen som i fjor høst brøt seg inn i en kirke og flyttet på mumier i kirkens krypt, bør dømmes til tvungent psykisk helsevern, mener statsadvokaten. Selv mener han å ha dekning for det han har gjort.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kirke-ødeleggelsene skjedde i Grimstads eneste middelalderkirke, Fjære kirke, i oktober i fjor.

En mann i 40-årene tok seg ulovlig inn i den fredede kirken ved å knuse et vindu, før han utførte grove skader på en rekke gjenstander.

BAKGRUNN: Omfattende skadeverk på kirke i Grimstad

Blant annet tok han seg ned i krypten under kirken, der det ligger flere mumier fra 1600-tallet.

Ifølge tiltalen åpnet mannen deretter kistene til flere mumifiserte lik og flyttet på dem. Et eller flere av likene fikk påført skader.

Mannen står nå tiltalt for grovt skadeverk og likskjending.

– Mener han har dekning for det han har gjort

Rettspsykiatere som undersøkte mannen mente først at han var tilregnelig.

I en fengslingskjennelse for forlengelse av varetekten fra august, ti måneder etter handlingene, kommer det imidlertid frem at en tilleggserklæring fra de sakkyndige og rettens inntrykk av siktede, gjør at retten nå mener det er mest sannsynlig at han var utilregnelig.

Statsadvokat Jan Tallaksen i Agder har tatt ut tiltale på tvungent psykisk helsevern.

Hans forsvarer, Sigurd Klomsæt, skal derimot prosedere på det motsatte.

– Tiltalen er tatt ut med forbehold om tvungent psykisk helsevern. Min klient vil bruke tid og ressurser på å vise at det er dekning for det han sier, og at det er korrekt, sier Klomsæt.

– Han mener at han har dekning for det han har gjort i ulike skrifter som han har lest seg opp på.

– Det kan virke sprøtt for andre, men det betyr ikke at det er sykelig, sier Klomsæt om handlingene.

FORSVARER: Sigurd Klomsæt forsvarer mannen som er tiltalt for hærverk og likskjending i Fjære kirke.

– Hva tenker du om saken?

– At den er utfordrende, og at det er min plikt å undersøke det han angir om hvorfor han har gjort som han har gjort, har de meningene han har fremført og at det ikke er grunnlag for å gi ham en dom på tvungent psykisk helsevern. Det arbeidet er jeg godt i gang med, sier Klomsæt.

Klomsæt forteller også at Agder-politiet krevde ham tvangsinnlagt onsdag denne uken, men at legevakten avviste kravet.

Mannen har sittet i varetekt siden skadeverket skjedde.

UNDERSØKER: Politiets krimteknikere utenfor kirken etter at skadeverket ble utført i fjor høst.

I gravkjelleren skal de ligge 26 kister og rester av flere andre kister.

Menigheten reagerte med sjokk, fortvilelse og sorg da de fant ut hva som hadde skjedd med kirken deres.

Omfattende skader

I tillegg til å flytte på mumier i krypten, ble det utført omfattende hærverk i kirken. Den ble også forsøkt påtent fire ulike steder.

Dette er skadene, ifølge tiltalen:

Ødela en eller flere kister i gravkammeret under koret

Utførte skade på flere menneskelige levninger samme sted

Brakk skriftefeltet på altertavlen i to. Alteret er sannsynligvis fra før kirken ble oppført i 1150.

Veltet døpefonten slik at de ulike delene løsnet fra hverandre

Røsket bort deler av alterbord/alterring

Rev av skulptur på prekstolenen, som er fra mellom 1500–1700-tallet.

Løsnet bunnkonstruksjonen på prekestolen

Røsket av treverk av repositorium (hylle, rom eller skap for å oppbevare spesielle gjenstander)

Knuste et vindu

Påtalemyndigheten mener skadeverket er særlig grovt fordi gjenstandene som er ødelagt har en betydelig historisk, nasjonal eller religiøs verdi, og på grunn av fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse da han tente på bøker og gulvtepper på fire ulike steder i kirken.

Ilden slukket av seg selv.

Rettssaken starter 31. oktober.

Norsk institutt for kulturminneforskning bisto politiet med å vurdere skadeomfanget i kirken, og har etterpå vurdert hva som skal til for å restaurere det som er ødelagt. Flere av ødeleggelsene er allerede reparert.