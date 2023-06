NYTER VARMEN: Flere hadde tatt turen til parken i St. Hanshaugen i ettermiddag. En av dem var 24 år gamle Peter Gustav Lie Gundersen.

Forbud mot grilling: − Visste ikke at man kunne få bot

ST. HANSHAUGEN (VG) Det er nå strengt forbudt å grille i Oslo på grunn av skogbrannfaren. Flere i parken hadde ikke fått med seg at man kan få bot.

Torsdag ettermiddag hadde flere tatt turen innom parken i St. Hanshaugen. En av disse er 24 år gamle Peter Gustav Lie Gundersen. Han hadde fått med seg forbudet.

– Ja, jeg så det i dag på Facebook. Det var noen som delte bildet og ga streng beskjed.

– Jeg visste ikke at man kunne få bot, sier Gundersen, når VG forteller han om de nye strenge reglene.

SOLER SEG: Peter Gustav Lie Gundersen var en av de som hadde tatt turen til parken torsdag ettermiddag.

Dette er de nye reglene

Det er ikke lov til å bruke engangsgrill, gassgrill, kullgrill, stormkjøkken, bål, og bålpanner i Oslo om dagen.

Dersom man bryter reglene og er uaktsom, kan man straffes med bot eller fengsel.

Unntaket er parkeringsplasser og idrettsplasser, som ikke ligger ved skogen.

Det blir heller ikke sankthansbål.

Lov å grille i egen hage

Det er lov til å grille i egen hage og på balkonger. Samtidig ber Oslo kommune befolkningen om å være forsiktig.

Det har allerede vært skogbranner i Romsås og Østmarka.

Kommunikasjonsrådgiver i Brann- og redningsetaten, Haakon Dueland, fraråder folk å tenne bål på egen eiendom, selv om det ikke er et direkte forbud.

– På generelt grunnlag vil vi fraråde å tenne opp bål, også på egen eiendom. Engangsgriller må stå på brannsikkert underlag dersom disse tas i bruk på egen eiendom. Metallbøylen som følger med engangsgrillen, er i seg selv ikke tilstrekkelig.

SPISER FRUKT: Fredrik Steigedal og Rebekka Holmgren nyter vannmelon i parken

For studentene Fredrik Steigedal og Rebekka Holmgren (23) er grillforbudet ingen krise.

De har troen på at folk klarer å holde forbudet.

– Jeg føler at vi osloborgere er åpne og tar det i betraktning, at man skal være forsiktig med naturen og sånn, sier Steigedal.

Holmgren visste heller ikke at man kunne fått bot hvis man grillet.

– Noen ganger må sånt til for at folk skal skjønne alvoret. Så egentlig synes jeg det er helt greit.

SKYGGEN: Tom Stillesby nyter skyggen på en benk i St. Hanshaugen.

Skeptisk til forbudet

70 år gamle Tom Stillesby hadde heller ikke fått med seg den nye forskriften eller boten.

Han er skeptisk til forbudet.

– Hva tenker du om at man ikke kan grille på strender eller bruke engangsgrillen offentlig? Påvirker det deg?

– Nei, for jeg har aldri grillet i parker eller strender, men jeg synes det er litt rart at det ikke går an å grille på en engangsgrill.

Stillesby har heller ikke troen på at forbudet blir holdt av alle.

– Noen kommer til å gjøre det, men ikke alle. Jeg har ikke noe tro på at ungdommen kommer til bry seg om det.