DRAR TIL LONDON: Himanshu Gulati (Frp), advokat Patrick Lundvall-Unger og Martines far Odd Petter Magnussen. Her fotografert ved en tidligere anledning.

Håper London-tur vil gi flere svar i Martine-saken

Mandag skal familien til Martine Vik Magnussen (23) forhåpentligvis få flere svar om drapsetterforskningen som fortsatt pågår i Storbritannia.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Om få dager er det 14 år siden Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble funnet voldtatt og drept i en kjeller i London.

Hun var student ved det private universitetet Regent’s i den britiske metropolen, og medstudenten og rikmannssønnen Farouk Abdulhak er mistenkt for å stå bak drapet på den norske kvinnen.

Han flyktet fra Storbritannia til Egypt timer etter drapet som fant sted 14. mars 2008. Deretter reiste han til Jemen hvor han trolig har oppholdt seg i hovedstaden Sanaa i tiden etter drapet.

Tirsdag ble en kvinnelig slektning i 60-årene arrestert i London, mistenkt for å ha ytt bistand til en kriminell. Det er ikke kjent hva politiet mistenker hun har gjort.

– Det er en vesentlig utvikling i saken, sier Martines far, Odd Petter Magnussen til VG.

DREPT: Martine Vik Magnussen ble bare 23 år gammel. Hun ble funnet delvis tildekket 16. mars 2008 i kjelleren i bygget der Abdulhak hadde tilhold. Rettsmedisinske undersøkelser har slått fast at hun ble voldtatt og drept den 14. mars 2008.

Faren til Martine har ikke fått vite navnet på kvinnen som ble løslatt mot kausjon tirsdag kveld.

Likevel har Magnussen fått nok informasjon om henne til at han mener han vet hvem det kan være.

I årene siden drapet har han jobbet med å få rettferdighet for datteren sin, og skryter av arbeidet det britiske politiet har gjort og gjør.

Likevel er det tungt at mannen som er mistenkt for drapet fortsatt trolig lever fritt i Jemen.

Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia. I tillegg er landet i en voldelig borgerkrig, og Sanaa har vært kontrollert av opprørerne i Houthi-opprørerne siden 2014.

MISTENKT: En demonstrant bar på en plakat med et bilde av den mistenkte Farouk Abdulhak under en demonstrasjon foran Stortinget i 2009.

Politisk drahjelp

Mandag skal Magnussen møte politiet i London sammen med moren til Martine og advokat Patrick Lundevall-Unger. Der håper han å få litt mer informasjon om etterforskningen.

I tillegg skal de møte representanter for det britiske utenriksdepartementet. Med seg da har Magnussen blant andre stortingspolitiker Himanshu Gulati (Frp).

– Jeg er veldig takknemlig for de politikerne som har engasjert seg personlig, sier Magnussen.

Magnussen har gjennom mange år vært kritisk til hvordan norske myndigheter har arbeidet i saken. Magnussen sier at han hadde forventet mer – derfor setter han stor pris på initiativet som blant andre Gulati har vist i saken til Martine.

– Han valgte på selvstendig grunnlag å reise til Jemen for å snakke med statsråder der i 2019. Det viser et litt uortodoks politisk mot, så jeg vil ta av meg hatten for det han gjorde. Han har gjort et modig og reelt bidrag, og det skal han ha all ære for, sier Magnussen.

Gulati forteller til VG at drapet på Martine er en sak som rører ham sterkt.

– Derfor har jeg forsøkt å følge opp saken både som stortingsrepresentant, men også på det personlige plan for å hjelpe familien med å oppnå rettferdighet for Martine, sier han.

Det var i byen Aden, som siden 2015 har fungert som en slags midlertidig hovedstad for Jemens eksilregjering, at Gulati forteller han møtte visestatsministeren og justisministeren.

– Jeg trodde alltid at mangelen på en løsning i Martine-saken skyldtes den kompliserte situasjonen i Jemen, men inntrykket jeg fikk der nede var at de følte det var mangel på initiativ fra norsk side.

– Jeg håper at mistenkte stilles til ansvar og rettferdighet for Martine oppnås. Jeg håper at norske myndigheter viser større interesse og vilje enn det som har vært vist til nå.

Faren til Martine forteller at han er takknemlig for det arbeidet som politikere har gjort, og trekker blant annet frem arbeidet tidligere stortingspolitiker Åse Michaelsen (Frp) gjorde med å fremme en resolusjon for Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) for å stanse forbrytere som flykter over landegrenser.

– Hun vil jeg ære og takke for det arbeidet hun la ned, sier Magnussen.

Også Høyres Michael Tetzschners signatur på et brev som gikk til Abdulhaks fars forretningsforbindelser er grep som Magnussen har satt pris på.

Kommunikasjonsenheten ved Utenriksdepartementet har ikke hatt anledning til å besvare VGs spørsmål om saken fredag.

– Norske myndigheter har hele tiden hatt direkte kontakt med britiske politimyndigheter, herunder sjefetterforsker, og hatt nær kontakt og samarbeid med det britiske utenriksdepartementet, har kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Trude Måseide tidligere sagt til TV2.

De viste videre til at det er britiske myndigheter som holder i den rettslige forfølgelsen av gjerningspersonen i Martine-saken.