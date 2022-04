INNBRUDD: Romerikssenteret på Kløfta er nødt til å bytte ut alle låsene sine etter et innbrudd langfredag.

Tyv brøt seg inn på kjøpesenter langfredag – og stjal nøklene

Da de ansatte på Romerikssenteret kom på jobb lørdag, oppdaget de at det manglet et kasseapparat, en dyr sykkel, og et nøkkelknippe. Senteret på Kløfta har dermed bestemt seg for å skifte ut alt av låser.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Helligdagsfreden på Kløfta ble brutt fredag kveld av en innbruddsalarm inne på Romerikssenteret.

Vekterne fant imidlertid ingen tegn til innbrudd ved første øyekast, ifølge operasjonsleder Ronny Samuelsen ved Øst politidistrikt.

– Dagen etterpå ble det oppdaget at det var brutt opp en safe hos et rengjøringsfirma. Der lå det også nøkler til resten av senteret, så nå må de skifte alt av låser, sier han til VG.

I tillegg manglet det en sykkel til en verdi av 90.000 kroner fra en sportsbutikk, samt et kasseapparat som innhold 2500 kroner, ifølge operasjonslederen.

Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet. De antar at det kun er snakk om én gjerningsperson.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Åpent som normalt

– Det var jo litt av en beskjed å få når man er på hytta, sier sentersjef Siri Heimlund over telefonen til VG.

Hun understreker at nøkkelknippet ikke ga innbruddstyven tilgang til hele senteret – kun enkelte av butikkene. Likevel har senteret bestemt seg for å bytte ut alt av låser.

– Vi har gjennomført noen strakstiltak med låsesmed på senteret for å være på den sikre siden, men vi har ganske god oversikt, sier Heimlund.

– Det er ingen fare på ferde, og senteret har vært åpent i dag. Det er ille nok at sånt skjer, spesielt for sportsbutikken, men bortsett fra det så fortsetter ting som normalt.