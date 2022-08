SPRES: Videoen spres på apper som Snapchat. Dette er et illustrasjonsbilde.

Voldsfilm spres på Snapchat: − Ikke kommenter og del

En video av en gutt som blir banket opp er spredd som ild i tørt gress på Snapchat og i andre sosiale medier denne uken. Nå advarer politiet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi kjenner til at dette har blitt delt i veldig mange fora. Jeg vil minne om at det både kan være straffbart å dele sånne videoer, og at det er vi i politiet som håndterer slike saker, sier etterforskningslederen i saken, som skjedde på Romerike.

Hun holdes anonym i denne saken, av hensyn til de involverte som begge er mindreårige gutter og under den kriminelle lavalderen, som er 15 år i Norge.

Politiet etterforsker nå saken. De ble først kjent med den mandag kveld, men er foreløpig ikke sikre på når hendelsen faktisk skjedde.

Videoen viser en gutt som blir utsatt for vold og trusler fra en annen gutt. De er jevnaldrende. Ifølge politiets opplysninger skal det ikke ha vært noen andre tilstede.

– Det er ikke noe ukjent fenomen at det utøves vold, filmes og legges ut. Det er til en viss grad utbredt, sier hun videre.

Politiet: Barn bør få snakke om det de har sett

Gutten som ble utsatt for vold har det etter forholdene bra, med kun mindre skader, ifølge etterforskningslederen.

– Naturlig nok er det en dramatisk hendelse, sier hun videre.

Politiets nettpatrulje i både Øst og Sør-Øst politidistrikt har delt sterke anmodninger om å ikke dele slike videoer videre.

« Vi ber innstendig om at de som mottar filmen sletter og ikke deler videre, og lar politiet håndtere dette. Oppfordrer alle foreldre til å snakke med barna deres om dette» skriver nettpatruljen i Øst politidistrikt på Facebook.

Etterforskningslederen har selv blitt kontaktet fra både sør, vest og nord i landet.

– Det fremstår som om dette har skapt et voldsomt engasjement over hele Norge. Mange er preget, og vi er glade for at folk tar kontakt med politiet når de ser en slik video. Samtidig håper vi at folk tar våre innstendige oppfordringer om å ikke dele videoen eller kommentere, sier hun.

– Folk har opplevd det som veldig dramatisk, både voksne og barn. Jeg tenker det er viktig at barn får mulighet til å snakke med voksne om dette. Det er ingen tvil om at det er en svært sterk film som vekker følelser hos mange.

Følger opp saken forebyggende

Politiet har opprettet straffesak og skal avhøre de involverte guttene i saken, og vil følge den opp fra forebyggende avdeling, sier etterforskningslederen. Voldshendelsen og truslene primært, men også videodelingen.

– For oss er det viktig å følge opp og hjelpe de som nå trenger det. Vi har også vært i dialog med skole, treningsarenaer og andre for å jobbe med dette i et forebyggingsperspektiv.

Det er foreløpig ikke oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat for de involverte i saken, opplyser Øst politidistrikt torsdag.

– Hvordan jobber politiet forebyggende etter saker som denne?

– Til tross av partenes unge alder, vil det tas avhør av de involverte. Videre handler det om å samarbeide med andre forebyggende aktører for å gi nødvendig hjelp til de involverte partene, både den fornærmede og den som utøvde volden, samt deres familier.

Hun forklarer at politiet ved forebygging ønsker å hindre gjentakelse, trygge både offer og fornærmede og avdekke eventuelle hjelpebehov som begge parter måtte ha.

– Denne type hendelser er noe vi også jobber med for å forebygge gjennom mer generell forebygging. Blant annet har vi fokus på konsekvenser av vold, trusler og deling på sosiale medier når vi holder foredrag på skoler og snakker med barn og unge for øvrig, forklarer hun.