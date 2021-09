Ropstad går av som partileder og statsråd

Kjell Ingolf Ropstad trekker seg både som KrF-leder og som barne- og familieminister, etter avsløringene om skattegrep.



– Det er litt over et døgn siden jeg sto her sist. I går sto jeg her fordi det var viktig for meg å si unnskyld. Det siste døgnet har jeg hatt anledning til å trekke pusten, ta et skritt tilbake og vurdere situasjonen for partiet, mine nærmeste og meg selv, sier Ropstad på en pressekonferanse lørdag.

Fredag avslørte Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde meldt inn at han betalte leieutgifter for gutterommet på Moisund til Statsministerens kontor (SMK) – uten å faktisk ha betalt sine foreldre.

– Jeg skjønner at det er mange som er skuffet. KrF er et parti som er større enn enkeltpersoner, sier han.

– Det rette for partiet nå, er at det er en annen som tar over som partileder.

Ropstad sier også at han har kontaktet statsminister Erna Solberg og bedt om å fratre som statsråd. Han går dermed både av som KrF-leder og som barne- og familieminister.

– Jeg vil takke Erna Solberg for den tilliten hun har vist meg. Jeg er stolt over det vi har fått til. Gjennom åtte år som en del av et flertall, og de siste to og et halvt årene i regjering, har vi vært med på å forme Norge. sier han.

– Har du blitt bedt av Erna om å trekke deg?

– Nei, som sagt så tok jeg kontakt, og hun hadde forståelse for vurderingen min, sier Ropstad.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020. Kun i 2019 skattet han av statsrådsboligen.

Tidligere i år sjekket Ropstad med Skatteetaten om han kunne få tilbake skattepengene han betalte for fri bolig i 2019, eller om han skulle skatte også for 2020. Kontakten med Skatteetaten skjedde etter råd fra Statsministerens kontor.

Lørdag formiddag bekrefter barneminister og KrF-leder Ropstad denne henvendelsen til skattemyndighetene overfor VG:

– Jeg henvendte meg til Skatteetaten for å få klarhet i min sak, da jeg har et personlig ansvar for å betale rett skatt, skriver Ropstad i en e-post til VG.

Etter Aftenpostens avsløringer fredag, holdt Ropstad pressekonferanse hvor han beklaget skattegrepet. Han sa da at han var motivert til å fortsette som partileder og statsråd:

– Jeg skjønner at jeg har skuffet mange og derfor kan jeg heller ikke kreve tillit, samtidig så er jeg veldig motivert til å gjøre jobben som partileder og for å fortsette som barne- og familieminister, sa Ropstad til VG fredag.

Fylkesledere i partiet har etter avsløringen uttalt at de ikke mener Ropstad er den rette til å lede KrF.

Skatteekspert Dag Jørgen Hveem mener det er opplagt at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har unndratt seg skatt på feilaktig grunnlag.

– Det er regelverk som er brutt her ja. Han har jo forledet og betalt for lite skatt på feil grunnlag. Det er skatteunndragelse, kort og godt, sier førsteamanuensen ved Handelshøyskolen BI til VG lørdag.