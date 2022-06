BLIR VERRE: Reisende venter i lange køer på Schiphol flyplass i Amsterdam i helgen. Køproblemene har ennå ikke nådd toppen, forventer flyplassene.

Slik kan flyplasskaoset i Europa ramme Norge

– Vi forventer en topp neste uke, forteller pressevakt i Øystein Løwer i Avinor.

Mange forventningsfulle ferieklare nordmenn sitter nå nervøst og venter på hvorvidt de blir påvirket av flyplasskaoset som rammer Europa nå.

Tirsdag ettermiddag er det «tårer på Gatwick og frykt for ødelagte sommerferier», rapporterer Sky news. Hele 124 British Airways flyginger er kansellert fra Heathrow i dag, mens EasyJet har stoppet minst 35, skriver nyhetskanalen. Tusenvis av passasjerer får ikke fly.

Fra flyplasser som Heathrow, Manchester, Hamburg, Dublin, Charles de Gaulle i Paris og Amsterdams Schiphol har det de siste dagene blitt rapportert om uvanlig lange køer, passasjerer som mister flyene sine og kaotiske forhold ved innsjekking.

I vårt naboland Sverige måtte Arlanda flyplass gå til det skritt å stenge flyplassen lørdag ettermiddag, på grunn av for mye folk i kombinasjon med tekniske problemer, skriver Expressen.

Flertall forventer mer forsinkelser

Årsaken til problemene er utfordringer med bemanning hos flyplassene og flyselskap etter at mange ansatte ble sagt opp under coronapandemien.

Problemene kommer til å øke fremover, viser en undersøkelse utført på oppdrag av organisasjonen for flyplasser Airports Council International (ACI).

Hele to av tre flyplasser i Europa oppgir at de forventer mer forsinkelser enn vanlig i sommer.

KONTROLL: Pressevakt i Avinor, Øystein Løwer, skriver til VG at norske flyplasser har forberedt seg godt på sommerutfarten.

Topp neste uke

Flyforsinkelser i Europa kan få konsekvenser i Norge, og da kan det bli venting for passasjerer på enkelte avganger fra norske flyplasser, skriver pressevakt Løwer i Avinor i en e-post til VG tirsdag formiddag.

– Mange av flyene som går fra Oslo Lufthavn kommer jo fra Europa, så dersom et fly kommer inn forsinket til OSL, er sannsynligheten stor for at flyet vil avgå med noe forsinkelse, forklarer han.

Løwer presiserer samtidig at dette ikke betyr at vi får eviglange køer ved innsjekking og ved sikkerhetskontroll som på enkelte storflyplasser på kontinentet.

– Det er et bemanningsspørsmål og her stiller vi i Norge mye bedre rustet enn andre europeiske land, takket være de grepene som ble tatt under pandemien.

For ferieklare nordmenn kan det være greit å vite at den verste tiden forventes å komme ganske snart.

– Vi forventer en topp neste uke, 16 og 17. juni, men er godt forberedt på utfarten og håper og tror at ikke passasjerene vil oppleve noen køer, skriver Løwer.

FERIEDRØMMEN: Mange europeere som gleder seg til ferie kan få seg en kalddusj når de ankommer flyplassen i sommer.

Avinor: – Ikke nevneverdige køer

Norske flyplasser har så langt klart å unngå kaoset som hersker ved mange andre europeiske flyplasser nå. «Foreløpig er det ikke nevneverdige køer», skriver Avinors pressevakt.

– Den lengste køen vi har hatt var sist fredag, på den travleste utfartsdagen siden 2019, da var det 7 minutters venting i sikkerhetskontrollen, melder Løwer.

Det forventes heller ikke køer ved norske lufthavner fremover.

– Hva er deres råd til norske passasjerer nå?

– Mitt beste råd når det kommer til forsinkelser er å forholde seg til flyselskapet du skal reise med. Møt opp når flyselskapet sier du skal møte opp. Sjekk inn selv, digitalt, i flyselskapets egen app. Bruk digitalt boardingkort, råder han.

Det anbefales også å skrive ut eventuelle bagasjelapper i innsjekkingsautomatene på flyplassen eller Flytoget, og dermed levere bagasjen på bag drop. For øvrig gjelder alltid rådet om å være forberedt til sikkerhetskontrollen med å sortere ut det som trengs på forhånd, minner Løwer om.

Norge forberedt

Årsaken til norske flyplasser er mindre rammet enn andre, er sammensatt, forklarer Løwer, men dreier seg overordnet om forberedelser.

– Vi hadde, under pandemien, tydelige krisepakker fra staten, som gjorde permittering mulig i lange perioder. Det gjorde igjen at ansatte på flyplassene, i større grad enn andre land, beholdt jobbene sine og dermed kunne gå tilbake til arbeid da Norge åpnet opp igjen.

Han nevner også at selskapet som drifter sikkerhetskontrollen på norske flyplasser, begynte å rekruttere flere ansatte allerede høsten 2021. I tillegg har Oslo Lufthavn ansatt en rekke ekstra personer i kritiske stillinger, og flyplassen har hatt jevnlige møter med flyselskap og handlingsselskap om sommertrafikken siden mars 2022.

– Et siste poeng er at Norge også er svært digitalisert, noe som gjør at mange passasjerer sjekker inn og får digitalt boardingkort, samt sjekker inn og sin egen bagasje. Begge disse bidrar til kortere kø ved innsjekk, skriver Løwer til VG.