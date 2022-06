Les dagens VG her!

En svensk studie gir noen av svarene på hvorfor vi lettere går opp i vekt når vi blir eldre. Men det er fullt mulig å gjøre noe med det.

Publisert: I går 20:51

PARIS (VG) Et livsfarlig våpen, et knallsterkt hode og en drømmefar. Bak Casper Ruuds (23) historiske finale mot Rafael Nadal (36) ligger et unikt arbeid.

PARIS/OSLO (VG) I går ettermiddag møtte kjendisene opp i finstasen for å delta i Vanessa Rudjord (46) og Jonas Forsangs (41) bryllup.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!