Bydelspsykiatrien: − Må gjøre noe alvorlig før de får tilstrekkelig hjelp

Lederen for tjenesten som jobber med alvorlig psykisk syke i bydel Frogner i Oslo, mener de syke innbyggerne må utføre alvorlig, ulovlig eller blamerende atferd før de får tilstrekkelig helsehjelp.

– Siden samhandlingsreformen trådte i kraft har det vært mye oppgaveoverføring, men ressursene har i liten grad fulgt med. Vi har ikke ressurser, boliger eller kompetanse til å ivareta de med mest alvorlige lidelsene. Vi har heller ikke juridiske rammer til å utøve tvang når det er behov. Eneste mulighet er nødrett ved akutt fare for liv/helse, sier enhetsleder for tilrettelagte tjenester i Frogner bydel i Oslo, Marthe Preteni-Isefjær.

En lovendring fra 2017 gir pasientene rett til å nekte behandling hvis han eller hun er såkalt samtykkekompetent. Det betyr at man anses for å være i stand til å gjøre vurderinger av sin egen tilstand og behandlingsbehov.

Etter Kongsberg-drapene har debatten om hvordan alvorlig psykisk syke møtes av helsevesen og politi blusset opp igjen. Politiet ropte varsko om en markant økning i psykiatri-oppdrag tidligere i år, og politidirektøren mener lovendringen fra 2017 har gjort samfunnet mer utrygt. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen vil evaluere lovendringen.

Ifølge overlege Fred Heggen som er ansatt som overlege på Gaustad sykehus, men som uttaler seg på egne vegne, sier pasienter med samtykkekompetansen i behold, sjelden sier ja til frivillig innleggelse.

– Da må pasientene, som åpenbart har store behandlingsbehov, tas hånd av kommunehelsetjenesten, sier Heggen.

Han sier at det er viktig å være klar over at pasientene som skrives ut til bolig i bydel eller kommune, har lovfestede rettigheter som gir dem stor personlig frihet etter utskrivelse fra sykehus.

– Dette er tilfelle, selv om pasientene skrives ut til tvungent vern, og selv om noen av dem har begått alvorlige voldshandlinger. De ansatte har faktisk få muligheter til å hindre pasientene i å ruse seg, vagabondere, eller unndra seg medisinering. Tidligere hadde kommunehelsetjenesten muligheter til å benytte det tvungne vernet til å kontrollere eller begrense pasientene. Disse mulighetene har nå forsvunnet, sier Heggen.

– Vanskelig å få helsehjelp til alvorlig syke

Enhetsleder Marthe Preteni-Isefjær i bydelen får ansvaret for alvorlig psykisk syke som skrives ut fra sykehus eller ikke ønsker å bli lagt inn. Hun opplever det som svært vanskelig å få helsehjelp til disse pasientene.

– Hvordan oppleves endringen i lovverket rundt tvangsbruk i praksis?

– Vi har som helsepersonell god oversikt over situasjonen og gode vurderinger av helse. Vi opplever at våre vurderinger uansett ikke er gode nok for å gjennomføre tvungen innleggelse, sier Preteni-Isefjær.

Hun sier at personer med alvorlige psykotiske symptomer blir dårligere av å være syke uten å få nødvendig helsehjelp.

– Slik det er nå opplever vi at personene må utføre alvorlig/ulovlig eller blamerende atferd før de får tilstrekkelig helsehjelp, sier Preteni-Isefjær.

– Har dere tilgang på nok personell?

– Nei

– Tilgang til egnede boliger?

– Nei

– Er det kommunale systemet rundt disse pasientene rustet til å håndtere dem uten muligheter til å bruke tvang?

– Nei

Styrket pasientens rettigheter

Overlege Fred Heggen jobber med noen av de sykeste psykiatripasientene i landet. Han mener at det etter lovendringen i 2017 brukes altfor lite tvang i norsk psykiatri og at det er skadelig for pasientene.

Han avviser at han er en forkjemper for ekstrem tvangspsykiatri.

– Jeg er ikke det. Folk skal få gå med sine psykoser ute i samfunnet, så lenge de har det bra og fungerer på et vis. Men når de vanner gulvene, river ut ledninger, tapetserer vinduene, går nakne rundt og griser med avføring i leiligheten, da synes jeg det er uverdig. Da skal vi gi dem behandling som får dem på beina, sier Heggen.

Også han viser til lovendringen om samtykkekompetanse fra 2017.

– Lovendringen har fått store konsekvenser. Hvis pasienten har samtykkekompetansen i behold, kan han eller hun ikke tvangsinnlegges. Det gjelder også ved alvorlig sykdom som psykoser eller schizofreni, sier overlege Fred Heggen.

– Bedrer funksjonsnivået

Gaustad sykehus er naboen til Rikshospitalet og et av få behandlingssteder der pasientene kan være i lengre tid.

– Trenden i dag er at psykiatriske sykehus selges eller legges ned. Dette fører til at langtidsplassene forsvinner. Gaustad har en slik langtids psykosepost, som lar pasientene få mulighet til å få tid til å bli friske. På denne posten kan pasientene være i 3–8 måneder. All erfaring tilsier at disse pasientene bedrer sitt generelle funksjonsnivå betraktelig, bare de får mulighet til lengre innleggelser, sier Heggen.

Han sier at med færre senger på langtidsavdelinger, finner man de alvorlig psykisk syke pasientene på akuttpsykiatriske avdelinger.

– Får pasienten en alvorlig krise som krever innleggelse, blir pasienten lagt inn på akuttpsykiatrisk avdeling. Der håndterer de også pasienter med psykose. Psykose kan varierer veldig. Pasienten kan trenge behandling i uker eller måneder av psykiater, psykiatrisk sykepleier, sosionom, fysioterapeut, musikkterapeut. Det er et stort spekter i behandlingsteamet, sier Heggen.

Han viser til at en del av pasientene trenger god tid for å klare seg.

– Denne gruppe er kanskje den som er hardest rammet av nedskjæringene i psykiatrien fordi alt av langtidsplasser har forsvunnet eller er i ferd med å forsvinne, sier Heggen.

Han opplever at det blir stadig vanskeligere å skrive ut til kommunen.

– Pasienten kan få tilbud om kommunal leilighet, som er altfor dårlig. De trenger bemanning og oppfølging. Det koster penger. Kommunene sliter økonomisk. Det skal ikke mer enn 2–3 pasienter til, så er budsjettet tøyd langt.