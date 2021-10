forrige











Mann knivstukket på joggetur i Skien - ingen pågrepet

Ingen er pågrepet etter at en mann ble knivstukket i et skogsområde på Gulset tirsdag kveld.

Mannen er i 50-årene og ble knivstukket på joggetur ved 18.30-tiden tirsdag.

Han ble kjørt til sykehus for behandling, men var ikke alvorlig fysisk skadet, ifølge politiet.







– Det operative søket etter mulig gjerningsperson er avsluttet. Fornærmede er ferdig behandlet på sykehus og vil nå bli avhørt nærmere om hendelsen, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter ved 01.30-tiden natt til onsdag.

Ingen pågrepet

Ingen personer er så langt pågrepet for hendelsen.

Politiet ba opprinnelig folk om å holde seg unna området der hendelsen skjedde, men opphevet senere anbefalingen.

– Det er ikke noe grunnlag for det nå. Vi har ingen opplysninger om at det skal befinne seg farlige personer i området nå, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt André Kråkenes til VG på telefon ved 00.30-tiden tirsdag.

Operasjonslederen kan ikke si noe om hvorvidt politiet vil fortsette jakten på en mulig gjerningsperson onsdag morgen.

– Ingen grunn til å frykte noe

– Bør folk være ekstra varsomme?

– Nei, opplysningene vi har så langt i saken gjør at vi ikke ser noe grunnlag for at folk skal frykte noe, sier Kråkenes.

– Kan du utdype det?

– Vi har ikke noe grunnlag for å fortsette et operativt søk. Vi har ingen beskrivelse av gjerningspersonen og det er ikke noe grunnlag for å lete etter noen, sier Kråkenes.

– Fornærmede må få lov til å forklare seg om hendelsen. Han blir avhørt i natt, legger han til.

Det er ikke kjent hva mannen har forklart så langt. Trolig vil ikke politiet ha mer informasjon å gå ut med om saken før på dagen onsdag, ifølge operasjonslederen.

Ba folk melde seg

Politiet har avhørt flere vitner i saken. Politidistriktet ba om tips fra folk som kan sett noe i området, og noen vitner skal ha meldt seg etter hendelsen.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sa til VG tirsdag kveld at politiet jobbet med å få oversikt over saken.

– Vi har mange hypoteser. Fornærmede har ikke sagt noe om at de kjenner hverandre. Han sier at han har vært på joggetur og blitt angrepet, sa Groth.

Telemarksavisa har snakket med en kvinne som så den skadede mannen komme ut av skogen.

– Han hadde blitt knivstukket flere steder på kroppen. Ett av sårene var ganske dypt. Jeg begynte å ta av han jakken for å undersøke sårene nærmere, da oppdaget jeg det dype kuttet, sier hun.

Stort søk

Væpnet politi med hundepatruljer og støtte fra helikopter søkte lenge i området. Sør-Øst politidistrikt ba om tips fra folk som kan sett noe i området.

– Vi har hunder og væpnede styrker i området – og hele området vil bli grundig gjennomsøkt, skrev politiet på Twitter klokken 19.50.

Rundt klokken 20.30 sirkulerte det fortsatt helikopter over området.

– Det er et vanskelig søk fordi tiden har gått, og det er et stort område som skal søkes, sa innsatsleder på stedet, Åsmund Sand, tirsdag kveld.

Innsatslederen sa også det er uklart hvem som meldte inn om hendelsen, men sier han tror det var noen publikummere.

– Politiet har foreløpig en dårlig beskrivelse av gjerningspersonen, sier Sand.

Beskrivelsen er ifølge Sand «så vag at den ikke er verdt noe».

