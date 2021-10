forrige











Mann knivstukket på joggetur i Skien

Væpnet politi jakter en gjerningsperson etter at en mann ble knivstukket i et skogsområde på Gulset i Skien tirsdag kveld.

Klokken 18.30 ble en lokal mann i 50-årene knivstukket på Gulset i Skien.

Vedkommende er kjørt til sykehus.







– Han er ikke alvorlig fysisk skadet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Groth opplyser at politiet snakket med personen før han ble sendt til sykehus. De har også avhørt han i ettertid.

– Vi har ikke grunn til å tro at de kjente hverandre, sier Groth og legger til:

– Vi har mange hypoteser. Fornærmede har ikke sagt noe om at de kjenner hverandre. Han sier at han har vært på joggetur og blitt angrepet.

Politiet har avhørt flere vitner i saken. Noen vitner har meldt seg etter hendelsen.

Ikke kontroll på gjerningsmann

Innstatsleder på stedet, Åsmund Sand, sier at mannen som er kjørt til sykehus var ute på joggetur i skogsområdet på Gulset da han ble knivstukket.

Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen.

– Det er et vanskelig søk fordi tiden har gått, og det er et stort område som skal søkes. Ut fra det vi har nå så har vi ukjent gjerningsperson som vi ikke kjenner noe til. Vi kjenner heller ikke til bakgrunnen for hendelsen, sier Sand.

Innsatslederen sier det er uklart hvem som meldte inn om hendelsen, men sier han tror det var noen publikummere.

– Politiet har foreløpig en dårlig beskrivelse av gjerningspersonen, sier Sand.

Politiet ber andre skogtravere om å holde seg borte fra området Åletjern og Ugleveien inntil situasjonen er avklart, og ønsker tips fra folk som kan ha sett noe.

Søk i området avsluttet

Det var store politiressurser i området tirsdag kveld, inkludert helikopter.

– Vi har hunder og væpnede styrker i området – og hele området vil bli grundig gjennomsøkt, skrev politiet på Twitter klokken 19.50.

Rundt klokken 20.30 sirkulerte det fortsatt helikopter over området.

Klokken 22.25 sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG at søket i terreng er avsluttet fordi de har søkt igjennom hele området.