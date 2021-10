forrige







Dramaet i Skien: − Ingen grunn til å tro at det var en kniv inne i bildet

Politiet slo alarm om knivstukket jogger ​i Skien – nå mener de at mannen likevel ikke ble knivstukket.

En mann i 50-årene ble skadet på joggetur i Skien ved 18.30-tiden tirsdag. Politiet meldte først at det var en knivstikking, men onsdag morgen endrer de teori.

– Det ikke er noe grunn til å tro at det har vært en kniv inne i bildet her.







– Han sa selv at han var knivstukket, og vedkommende ble kjørt til sykehus ganske raskt, sier Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Gunnerød opplyser at politiet deretter snakket med han på sykehuset, og at aksjonen ble trappet ned etter denne samtalen.

DRAMATISK: Mange rykket ut til den tidligere antatte knivstikkingen

Tok hendelsen alvorlig

Politiets første melding om hendelsen lød slik:

«Politiet leter i området Gulset etter en gjerningsperson, som har stukket en mann inne i et skogområde med kniv. Fornærmede er en lokal mann i 50-årene – han er kjørt sykehuset – ukjent skadestatus for politiet. Vi har en dårlig beskrivelse av gjerningsperson.»

Politiet ba opprinnelig folk om å holde seg unna området der hendelsen skjedde, men opphevet senere anbefalingen.

– Det har ikke vært noe aktivt søk i natt, og slik situasjonen er nå har vi ingen grunn til å tro at de har vært en mann ute i skogen, sier Gunnerød.

– Det var en veldig dramatisk melding i starten.

De opplyser nå at det kun skal ha vært snakk om overflateskader, og mannen er nå utskrevet fra sykehuset.

Mannen er ikke kjent av politiet fra før av.

AKSJON: Politiet lette etter en potensiell gjerningsperson i flere timer.

– Ingen grunn til å frykte noe

– Bør folk være ekstra varsomme?

– Nei, opplysningene vi har så langt i saken gjør at vi ikke ser noe grunnlag for at folk skal frykte noe, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt André Kråkenes til VG i natt.

– Kan du utdype det?

– Vi har ikke noe grunnlag for å fortsette et operativt søk. Vi har ingen beskrivelse av gjerningspersonen og det er ikke noe grunnlag for å lete etter noen, sier Kråkenes.

Det er ikke kjent hva mannen har forklart så langt, men han er skrevet ut fra sykehuset og er i avhør på politistasjonen onsdag morgen, opplyser politiet.

Stort søk

Væpnet politi med hundepatruljer og støtte fra helikopter søkte lenge i området. Sør-Øst politidistrikt ba om tips fra folk som kan sett noe i området.

– Vi har hunder og væpnede styrker i området – og hele området vil bli grundig gjennomsøkt, skrev politiet på Twitter klokken 19.50.

Rundt klokken 20.30 sirkulerte det fortsatt helikopter over området.

– Det er et vanskelig søk fordi tiden har gått, og det er et stort område som skal søkes, sa innsatsleder på stedet, Åsmund Sand, tirsdag kveld.

Ba folk melde seg

Politiet har avhørt flere vitner i saken. Politidistriktet ba om tips fra folk som kan sett noe i området, og noen vitner skal ha meldt seg etter hendelsen.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sa til VG tirsdag kveld at politiet jobbet med å få oversikt over saken.

Telemarksavisa har snakket med en kvinne som så den skadede mannen komme ut av skogen.

– Han hadde blitt knivstukket flere steder på kroppen. Ett av sårene var ganske dypt. Jeg begynte å ta av han jakken for å undersøke sårene nærmere, da oppdaget jeg det dype kuttet, sier hun.